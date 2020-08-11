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Прикордонники Білорусі оприлюднили відео в'їзду Тіхановської в Литву

Білорусь, Вівторок 11 серпня 2020 17:29
Прикордонники Білорусі оприлюднили відео в'їзду Тіхановської в Литву
Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com/strana888)
Автор: Максим Зайченко

Сама Тіхановська на відео не з'являється

Державний прикордонний комітет Білорусі опублікував відео, на якому, як стверджується, головний опонент Олександра Лукашенка на президентських виборах Світлана Тіхановська залишає країну. Вона в'їхала в Литву.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Про те, що Тіхановська покинула Білорусь і поїхала в Литву стало відомо у вівторок, 11 серпня. Судячи з кадрів, це було вночі.

На кадрах видно, як автомобіль чорного кольору під'їжджає до контрольно-пропускного пункту, водій спілкується з прикордонником, дістає теку з паперами. Далі автомобіль без зупинок проїжджає кордон, на завершальних кадрах видно знак, що позначає територію Литви. Сама Тіхановська на відео не з'являється.

Нагадаємо, 11 серпня Тіхановська виїхали з Білорусі до Литви, після чого в мережі з'явилося відео, де вона закликає демонстрантів не виходити на акції протестів.

У штабі Тіхановської вважають, що таку заяву було зроблено під тиском.

Пізніше в Литві Лінкявічюс заявив, що у Тіхановської не було вибору залишитися в Білорусі, який був би сумісний зі свободою.

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