Прикордонники Білорусі оприлюднили відео в'їзду Тіхановської в Литву

Фото: Світлана Тіхановська (facebook.com/strana888)

Сама Тіхановська на відео не з'являється

Державний прикордонний комітет Білорусі опублікував відео, на якому, як стверджується, головний опонент Олександра Лукашенка на президентських виборах Світлана Тіхановська залишає країну. Вона в'їхала в Литву.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Про те, що Тіхановська покинула Білорусь і поїхала в Литву стало відомо у вівторок, 11 серпня. Судячи з кадрів, це було вночі.

На кадрах видно, як автомобіль чорного кольору під'їжджає до контрольно-пропускного пункту, водій спілкується з прикордонником, дістає теку з паперами. Далі автомобіль без зупинок проїжджає кордон, на завершальних кадрах видно знак, що позначає територію Литви. Сама Тіхановська на відео не з'являється.

Нагадаємо, 11 серпня Тіхановська виїхали з Білорусі до Литви, після чого в мережі з'явилося відео, де вона закликає демонстрантів не виходити на акції протестів.

У штабі Тіхановської вважають, що таку заяву було зроблено під тиском.

Пізніше в Литві Лінкявічюс заявив, що у Тіхановської не було вибору залишитися в Білорусі, який був би сумісний зі свободою.