У Києві чоловік пограбував військову, яка проходить лікування

Вівторок 09 вересня 2025 10:23
UA EN RU
У Києві чоловік пограбував військову, яка проходить лікування
Автор: Маловічко Юлія

В Києві на вулиці Васильківській 22-річний хлопець обікрав військовослужбовицю, яка проходить лікування в столиці - нападника вже затримали та відправили під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр столичної Нацполіції.

Потерпілою виявилась 44-річна військова, яка наразі проходить лікування у Києві.

Пограбування сталося у кав’ярні: до столика жінки підбіг невідомий, вихопив сумку з грошима, банківською карткою та документами, й втік.

Заявниця надала детальний опис зловмисника, за якими поліцейські розпочали пошук. Протягом декількох годин оперативники встановили особу фігуранта.

Ним виявився 22-річний місцевий мешканець, якого правоохоронці затримали та відправили під варту.

Поліцейські вилучили у нього сумку з речами та повернули її власниці, однак гроші у сумі 3000 гривень злочинець встиг витратити.

У Києві чоловік пограбував військову, яка проходить лікування

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Нападнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

На час слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі близько 121 тисячі гривень.

Випадки з пограбуванням українських військових

Нагадаємо, раніше у центрі Києва двоє чоловіків пограбували військовослужбовця. Злочинці підбігли до військового ззаду, вдарили цеглиною по голові та відібрали телефон, каблучку та інші цінні речі.

Нападникам на військового загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Ще ми повідомляли, як невідомі напали на військового у центрі Києва та поранили його ножем. Інцидент стався на вулиці Назарівській.

Також РБК-Україна писало про випадок, коли шахраї в Вінниці пограбували матір загиблого військового ЗСУ. Жінку ошукали майже на мільйон гривень.

Організував схему житель Вінниці, який є уродженцем Росії. За отримані гроші чоловік купив 18 дорогих мобільних телефонів. Чотири з них він встиг продати.

Підозрюваного взяли під варту. Йому дозволили внести заставу.

