У Києві чоловік пограбував військову, яка проходить лікування

В Києві на вулиці Васильківській 22-річний хлопець обікрав військовослужбовицю, яка проходить лікування в столиці - нападника вже затримали та відправили під варту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр столичної Нацполіції.

Потерпілою виявилась 44-річна військова, яка наразі проходить лікування у Києві.

Пограбування сталося у кав’ярні: до столика жінки підбіг невідомий, вихопив сумку з грошима, банківською карткою та документами, й втік.

Заявниця надала детальний опис зловмисника, за якими поліцейські розпочали пошук. Протягом декількох годин оперативники встановили особу фігуранта.

Ним виявився 22-річний місцевий мешканець, якого правоохоронці затримали та відправили під варту.

Поліцейські вилучили у нього сумку з речами та повернули її власниці, однак гроші у сумі 3000 гривень злочинець встиг витратити.

Фото: злочинцю загрожує термін до десяти років ув'язнення (kyiv.npu.gov.ua)

Затриманому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану). Нападнику загрожує до десяти років позбавлення волі.

На час слідства суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі близько 121 тисячі гривень.