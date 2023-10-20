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У центрі Києва невідомі напали з ножем на військового: їх шукає поліція

Київ, П'ятниця 20 жовтня 2023 14:10
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У центрі Києва невідомі напали з ножем на військового: їх шукає поліція Фото: у центрі Києві невідомі напали з ножем на військового (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Невідомі напали на військового у центрі Києві та поранили його ножем. Правоохоронці шукають нападників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва у Facebook.

Близько 22:00 вчора, 19 жовтня, поліція отримала повідомлення від лікарів, що на вулиці Назарівській у столиці виявлено військовослужбовця з ножовим пораненням.

Правоохоронці провели огляд місця події. За попередніми даними, чоловік йшов у ботанічному саду, де на нього напали невідомі та нанесли три ножові поранення. Військового госпіталізували.

Поліція відкрила кримінальну справу за с. 1 ст. 121 ККУ - умисне тяжке тілесне ушкодження. Правоохоронці шукають нападників, переглядають запаси з камер відеоспостереження.

Поліцейські закликають людей, які стали свідками нападу звертатися на лінію 102 або до чергової частини Шевченківського управління поліції за номером (044) 486-03-06.

Нагадаємо, у Харкові 29 вересня озброєні люди у військовій формі напали на блокпост. Невідомі погрожували зброєю поліції та вимагали не перевіряти їхні автомобілі.

Також нещодавно у Києві чоловік з ножем напав на двох дітей. Одного хлопчика нападник поранив.

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