В Киеве мужчина ограбил военную, которая проходит лечение
В Киеве на улице Васильковской 22-летний парень обокрал военнослужащую, которая проходит лечение в столице - нападавшего уже задержали и отправили под стражу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр столичной Нацполиции.
Потерпевшей оказалась 44-летняя военная, которая сейчас проходит лечение в Киеве.
Ограбление произошло в кафе: к столику женщины подбежал неизвестный, выхватил сумку с деньгами, банковской карточкой и документами, и убежал.
Заявительница предоставила детальное описание злоумышленника, по которым полицейские начали поиск. В течение нескольких часов оперативники установили личность фигуранта.
Им оказался 22-летний местный житель, которого правоохранители задержали и отправили под стражу.
Полицейские изъяли у него сумку с вещами и вернули ее владелице, однако деньги в сумме 3000 гривен преступник успел потратить.
Фото: преступнику грозит срок до десяти лет заключения (kyiv.npu.gov.ua)
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения). Нападавшему грозит до десяти лет лишения свободы.
На время следствия суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере около 121 тысячи гривен.
Случаи с ограблением украинских военных
Напомним, ранее в центре Киева двое мужчин ограбили военнослужащего. Преступники подбежали к военному сзади, ударили кирпичом по голове и отобрали телефон, кольцо и другие ценные вещи.
Нападавшим на военного грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Еще мы сообщали, как неизвестные напали на военного в центре Киева и ранили его ножом. Инцидент произошел на улице Назаровской.
Также РБК-Украина писало о случае, когда мошенники в Виннице ограбили мать погибшего военного ВСУ. Женщину обманули почти на миллион гривен.
Организовал схему житель Винницы, который является уроженцем России. За полученные деньги мужчина купил 18 дорогих мобильных телефонов. Четыре из них он успел продать.
Подозреваемого взяли под стражу. Ему разрешили внести залог.