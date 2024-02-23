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Вдарили цеглиною та обікрали військового. У Києві затримали двох чоловіків

Київ, П'ятниця 23 лютого 2024 21:57
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Вдарили цеглиною та обікрали військового. У Києві затримали двох чоловіків Фото: Поліція затримала двох зловмисників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: RBC.UA

У центрі Києва двоє чоловіків напали та пограбували військовослужбовця. Нападникам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Національної поліції у місті Києві.

У п'ятницю, 23 лютого, до Шевченківського управління поліції звернувся військовослужбовець та повідомив про напад. Двоє невідомих підбігли до нього ззаду, вдарили по голові цеглиною та відібрали мобільний телефон, гаманець та золоту каблучку.

Вдарили цеглиною та обікрали військового. У Києві затримали двох чоловіківФото: Напад на військового у центрі Києва (kyiv.npu.gov.ua)

Поліція оперативно визначила місцезнаходження нападників, затримала їх та встановила причетних осіб. "Ними виявилось двоє чоловіків: 44-річний харків’янин його 39-річний товариш, мешканець столиці", - зазначається у повідомленні.

Одного з них було схоплено неподалік місця події, іншого - на лівому березі Києва. Нападників затримано за статею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили їм про підозру за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України - розбій. Зараз вирішується питання щодо вибору підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Фігурантам загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 19 жовтня у центрі Києва невідомі напали на військового. Чоловік перебував у ботанічному саду, де на нього напали невідомі та нанесли три ножові поранення. Військового госпіталізували. Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею 121 частина 1 Кримінального кодексу України - умисне тяжке тілесне ушкодження.

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Київ напад на українців Поліція Києва
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