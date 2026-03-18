Погодний контраст "розділить" Україну: де сьогодні буде до +15, а де - дощ з мокрим снігом

Сьогодні, 18 березня, в Україні очікується різка різниця погодних умов. В одних регіонах температура підніметься до +15 градусів, тоді як в інших пройдуть дощі з мокрим снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

У столиці сьогодні буде хмарно, але обійдеться без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від +3 до -2 градусів, вдень +4…+9.

На Закарпатті вдень буде тепліше - +10…+15 градусів. У південно-східній частині вночі прогнозують +1…+6 градусів, вдень - +7…+12.

Загалом над Україною перебуватиме холодна повітряна маса, вплив якої особливо відчуватиметься вдень.

На Лівобережжі місцями можливий невеликий дощ, вночі - з мокрим снігом .

Водночас на висотах відчуватиметься дія області низького тиску з Чорного моря, що зумовить хмарну погоду.

Як пояснили синоптики, у нижніх шарах атмосфери зростатиме тиск і посилюватиметься вплив антициклону з півночі.

За прогнозом, сьогодні в Україні синоптична ситуація складатиметься "цікаво".

