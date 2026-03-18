Погодний контраст "розділить" Україну: де сьогодні буде до +15, а де - дощ з мокрим снігом

07:00 18.03.2026 Ср
В Україні перебуватиме холодна повітряна маса
Ірина Глухова
Фото: синоптики дали прогноз погоди на 18 березня (Getty Images)

Сьогодні, 18 березня, в Україні очікується різка різниця погодних умов. В одних регіонах температура підніметься до +15 градусів, тоді як в інших пройдуть дощі з мокрим снігом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозом, сьогодні в Україні синоптична ситуація складатиметься "цікаво".

Як пояснили синоптики, у нижніх шарах атмосфери зростатиме тиск і посилюватиметься вплив антициклону з півночі.

Водночас на висотах відчуватиметься дія області низького тиску з Чорного моря, що зумовить хмарну погоду.

На Лівобережжі місцями можливий невеликий дощ, вночі - з мокрим снігом.

Загалом над Україною перебуватиме холодна повітряна маса, вплив якої особливо відчуватиметься вдень.

Вітер очікується північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від +3 до -2 градусів, вдень - +4…+9 градусів.

На Закарпатті вдень буде тепліше - +10…+15 градусів. У південно-східній частині вночі прогнозують +1…+6 градусів, вдень - +7…+12.

Погода у Києві

У столиці сьогодні буде хмарно, але обійдеться без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від +3 до -2 градусів, вдень +4…+9.

У Києві вночі очікується 0…+2 градуси, вдень +5…+7.

Погода у березні

Після аномально теплих показників минулого тижня, які подекуди нагадували літо, синоптична ситуація в Україні повернулася до типових весняних значень.

Чи потепліє в Україні до кінця тижня розповіла у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна начальниця відділу взаємодії зі ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха.

До того ж синоптики офіційно зафіксували прихід метеорологічної весни до Києва та підрахували справжню тривалість цьогорічного зимового періоду в столиці.

Для розуміння загальних тенденцій метеорологи також оприлюднили повну кліматичну характеристику березня в Україні, яка описує середні температурні норми та очікувану кількість опадів для першого місяця весни.

