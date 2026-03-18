Погода завтра погіршиться: українців попередили про похолодання й небезпеку на дорогах

Завтра Україну накриє хмарна й волога повітряна маса. Температура повітря при цьому відчутно знизиться у більшості областей.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з інформацією експерта, погода в Україні впродовж четверга, 19 березня, переважатиме холодна.
Діденко уточнила, що в середньому температура повітря завтра очікується така:
Дещо тепліше 19 березня може бути:
Там повітря впродовж дня може прогрітись до 8-12 градусів за Цельсієм.
Діденко повідомила, що завтра у більшості областей України переважатиме хмарна волога повітряна маса.
"Видимість знизиться. Водії, будьте уважнішими", - наголосила вона.
Метеоролог додала, що місцями - випадатиме дощ.
"А найближчої ночі та завтра вранці - можливий мокрий сніг", - уточнила спеціаліст.
У Києві завтра очікується невеликий дощ. Вночі - місцями з мокрим снігом.
"Температура повітря після холодної ночі (близько нуля) протягом дня четверга підніметься до скромних +5 градусів", - розповіла Діденко.
Вона зауважила також, що найближчими днями буде прохолодно.
"Сьогодні-завтра - найхолодніше, а потім потроху теплішатиме. А якраз із 23-го березня температура повітря відчутно підвищиться", - поділилась синоптик.
Насамкінець Діденко повідомила, що цей тиждень передує Всесвітньому дню метеоролога, тож вона вирішила нагадати людям, що таке "атмосферний фронт оклюзії".
"Це фактично об'єднані холодний та теплий атмосферні фронти", - повідомила експерт.
Вона пояснила, що фронт оклюзії утворюється тоді, коли холодний фронт (із важчим холодним повітрям) наздоганяє повільніший теплий фронт.
"Тепле повітря витісняється і піднімається у верхні шари тропосфери", - додала Діденко.
При цьому погода в зоні фронту оклюзії зазвичай - хмарна й волога, спостерігаються опади.
"Утворення фронту оклюзії - фактично ознака старіння циклону, супроводжується хмарністю, дощами чи снігом, це свідчить про те, що циклон видихається", - констатувала метеоролог.
