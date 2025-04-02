Погода в Україні 2 квітня: детальний прогноз синоптиків

Погода у березні 2025 в Україні

Березень 2025 в Україні виявився досить теплим. Зокрема, тепло було в першій його половині. Але з 15 березня в Україні похолоднішало, а місцями, наприклад, на Волині випав сніг.

Хоча загалом середньомісячна температура повітря в Києві впродовж березня 2025 року перевищила кліматичну норму. У цей період було зафіксовано 15 температурних рекордів.

Додамо, що, аналізуючи погоду на початок квітня, слід зазначити, що на Україну насувається холодна повітряна маса. Зокрема, 7-9 квітня в Україні ймовірні заморозки.

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