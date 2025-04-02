Погода в Україні 2 квітня: детальний прогноз синоптиків

Сьогодні, 2 квітня, погоду визначатеме поле зниженого атмосферного тиску. Тому вона матиме свої особливості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"2 квітня погоду в Україні продовжуватиме визначати поле зниженого атмосферного тиску", - йдеться в прогнозі.
На західні, північні, Вінницьку і Черкаську області впливатиме атмосферний фронт, там пройде невеликий дощ, на решті території без опадів.
Вранці та вдень у центральних та південних областях місцями туман. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, вдень у північно-західній частині та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вдень 8-13°, на півдні, сході країни та у Дніпропетровській області 14-19°; в Карпатах вдень 1-6° тепла.
Хмарно. Невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с.
Температура вдень 8-13°; у Києві вдень близько 10°.
Погода в Україні 2 квітня (facebook.com/UkrHMC)
Березень 2025 в Україні виявився досить теплим. Зокрема, тепло було в першій його половині. Але з 15 березня в Україні похолоднішало, а місцями, наприклад, на Волині випав сніг.
Хоча загалом середньомісячна температура повітря в Києві впродовж березня 2025 року перевищила кліматичну норму. У цей період було зафіксовано 15 температурних рекордів.
Додамо, що, аналізуючи погоду на початок квітня, слід зазначити, що на Україну насувається холодна повітряна маса. Зокрема, 7-9 квітня в Україні ймовірні заморозки.
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