Найтепліший з 1881 року. Березень приніс Києву 15 температурних рекордів
Середньомісячна температура повітря в Києві впродовж березня 2025 року перевищила кліматичну норму. У цей період було зафіксовано 15 температурних рекордів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського у Facebook.
Що відомо про температурні рекорди в Києві у березні
Експерти геофізичної обсерваторії розповіли, що згідно з даними об'єднаної гідрометеорологічної станції "Київ", середньомісячна температура повітря у березні в Києві склала 7,4°C. Це - на 4,9°C вище за кліматичну норму.
Наголошується, що березень 2025 року став найтеплішим у рейтингу спостережень у столиці з 1881 року.
При цьому впродовж першої половини місяця було встановлено 15 температурних рекордів.
Найхолодніше у столиці було 18 березня. Тоді мінімальна температура під ранок знизилась до -4,3°C.
Тим часом найтепліше в Києві було 7 березня, коли максимальна температура після полудня досягла +20,2°C.
"Опадів на проспекті Науки, 37 випало 37 мм, або 93% кліматичної норми", - підсумували у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.
Публікація ЦГО імені Бориса Срезневського (скриншот: facebook.com/CGO.Official)
Варто зазначити, що Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського є найстарішою організацією в системі гідрометслужби України, а за широтою напрямків діяльності - не має аналогів у Європі.
За роки свого розвитку вона набула складної структури, яка включає:
- ряд станцій (Агрометеорологічну станцію "Миронівка", гідрологічну станцію "Київ", об'єднані гідрометеорологічні станції "Вишгород" та "Київ", а також метеостанції "Баришівка", "Бориспіль", "Тетерів", "Яготин", "Біла Церква", "Фастів" і "Чорнобиль");
- відділів;
- секторів.
Її складники тісно пов'язані між собою, адже робота ЦГО охоплює метеорологічні, кліматологічні, гідрологічні вимірювання, отримання даних для радіаційно-екологічного контролю, спостереження за станом хімічного забруднення та інформацію про стан забруднення природного середовища.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, в яких містах України березень встановив температурні рекорди та де прогріло до +25 градусів за Цельсієм.
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