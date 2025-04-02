Погода в Украине 2 апреля: подробный прогноз синоптиков

"2 апреля погоду в Украине будет продолжать определять поле пониженного атмосферного давления", - говорится в прогнозе.

На западные, северные, Винницкую и Черкасскую области будет влиять атмосферный фронт, там пройдет небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Утром и днем в центральных и южных областях местами туман. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, днем в северо-западной части и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура днем 8-13°, на юге, востоке страны и в Днепропетровской области 14-19°; в Карпатах днем 1-6° тепла.

Погода в Киеве и области

Облачно. Небольшой дождь. Ветер северный, 7-12 м/с.

Температура днем 8-13°; в Киеве днем около 10°.



Погода в Украине 2 апреля (facebook.com/UkrHMC)