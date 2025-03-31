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Синоптик попередила про заморозки у квітні

Понеділок 31 березня 2025 16:01
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Синоптик попередила про заморозки у квітні Ілюстративне фото: синоптик попередила про заморозки у квітні (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні у вівторок, 1 квітня, погода буде залежати від циклону на північному сході країни. Він також зумовить дощову погоду в північних та західних областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко.

За її словами, погода завтра буде теплою, однак в окремих регіонах можливий атмосферний фронт та циклони. У центральній частині завтра вдень без істотних опадів, у південній частині буде сухо.

Температура повітря 1-го квітня:

  • на півночі України очікується +8+12 градусів;
  • у західних областях +10+14 градусів;
  • у центральній частині +12+16 градусів;
  • у східних областях +14+17 градусів;
  • у південній частині повітря прогріється до +14+19 градусів.

У Київ завтра очікуються дощі. Температура повітря у вівторок протягом дня буде до +11 градусів.

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Заморозки в Україні

Діденко уточнила, що з 5 по 9 квітня в Україні очікується поступове похолодання - спочатку на півночі, заході та в центрі. До сходу та півдня зниження температури повітря дійде орієнтовно 7-8 квітня.

Також 7-9 квітня у західних, північних областях та місцями у центральних є ймовірність заморозків, якщо "не захистять хмари".

"А ось тут - складна ситуація, бо якраз на ці дні, 6-7 квітня, за попереднім прогнозом, через діяльність активного циклону у поєднанні з низькою температурою повітря, є також імовірність снігу у західних, північних та частково центральних областях", - пише Діденко.

Однак вона попередила, що наразі прогноз щодо заморозків - попередній, і тому варто уважно стежити за щоденними прогнозами погоди.

Погода у квітні 2025 в Україні

Раніше ми писали про те, що у квітні 2025 року середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 10-13 тепла. Це на 1,5-2 градуси вище за норму.

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