Погода в Україні 2 квітня: детальний прогноз синоптиків

Сьогодні, 2 квітня, погоду визначатеме поле зниженого атмосферного тиску. Тому вона матиме свої особливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

"2 квітня погоду в Україні продовжуватиме визначати поле зниженого атмосферного тиску", - йдеться в прогнозі.

На західні, північні, Вінницьку і Черкаську області впливатиме атмосферний фронт, там пройде невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вранці та вдень у центральних та південних областях місцями туман. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, вдень у північно-західній частині та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вдень 8-13°, на півдні, сході країни та у Дніпропетровській області 14-19°; в Карпатах вдень 1-6° тепла.

Погода у Києві та області

Хмарно. Невеликий дощ. Вітер північний, 7-12 м/с.

Температура вдень 8-13°; у Києві вдень близько 10°.



Погода в Україні 2 квітня (facebook.com/UkrHMC)