Погода в Украине 2 апреля: подробный прогноз синоптиков
Сегодня, 2 апреля, погоду будет определять поле пониженного атмосферного давления. Поэтому она будет иметь свои особенности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".
"2 апреля погоду в Украине будет продолжать определять поле пониженного атмосферного давления", - говорится в прогнозе.
На западные, северные, Винницкую и Черкасскую области будет влиять атмосферный фронт, там пройдет небольшой дождь, на остальной территории без осадков.
Утром и днем в центральных и южных областях местами туман. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с, днем в северо-западной части и в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура днем 8-13°, на юге, востоке страны и в Днепропетровской области 14-19°; в Карпатах днем 1-6° тепла.
Погода в Киеве и области
Облачно. Небольшой дождь. Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура днем 8-13°; в Киеве днем около 10°.
Погода в Украине 2 апреля (facebook.com/UkrHMC)
Погода в марте 2025 года в Украине
Март 2025 в Украине оказался достаточно теплым. В частности, тепло было в первой его половине. Но с 15 марта в Украине похолодало, а местами, например, на Волыни выпал снег.
Хотя в целом среднемесячная температура воздуха в Киеве в течение марта 2025 года превысила климатическую норму. В этот период было зафиксировано 15 температурных рекордов.
Добавим, что, анализируя погоду на начало апреля, следует отметить, что на Украину надвигается холодная воздушная масса. В частности, 7-9 апреля в Украине вероятны заморозки.
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