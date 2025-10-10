Дощі - по всій Україні: чого ще сьогодні чекати від циклону

Сьогодні, 10 жовтня, по всій країні пройдуть дощі та сильний вітер. Опади місцями будуть значними, а температуру повітря відчутно впаде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко та Укргідрометцентр.
За даними синоптиків, погоду в Україні 10 жовтня визначатиме циклон, який принесе дощі на більшість територій країни.
Місцями, особливо у північних областях, очікуються значні опади. Вітер переважно північно-західний, у південносхідних регіонах - південно-західний, швидкість становитиме 7-12 м/с, а на Правобережжі та в Криму місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с.
Уночі температура повітря коливатиметься від +7 до +12 градусів, удень - від +10 до +15 градусів. На Закарпатті, півдні та сході країни очікується до +18 градусів. У Карпатах вночі 0-5 градусів тепла, вдень від +4 до +9 градусів.
У столиці - хмарно, помірний дощ, місцями сильний. Вітер північно-західний 7-12 м/с, місцями пориви до 18 м/с. У Києві вночі близько +10 градусів, удень +11...+13 градусів.
