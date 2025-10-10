Дожди - по всей Украине: чего еще сегодня ждать от циклона

Погода в Украине

По данным синоптиков, погоду в Украине 10 октября будет определять циклон, который принесет дожди на большинство территорий страны.

Местами, особенно в северных областях, ожидаются значительные осадки. Ветер преимущественно северо-западный, в юго-восточных регионах - юго-западный, скорость составит 7-12 м/с, а на Правобережье и в Крыму местами порывы будут достигать 15-20 м/с.

Ночью температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов, днем - от +10 до +15 градусов. На Закарпатье, юге и востоке страны ожидается до +18 градусов. В Карпатах ночью 0-5 градусов тепла, днем от +4 до +9 градусов.

Погода в Киеве

В столице - облачно, умеренный дождь, местами сильный. Ветер северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с. В Киеве ночью около +10 градусов, днем +11...+13 градусов.

Погода по регионам