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Погода сильно зіпсується. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Субота 14 вересня 2024 07:00
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Погода сильно зіпсується. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптики розповіли про погоду на 14 вересня в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 14 вересня, погода в Україні навряд чи комусь сподобається. Сильні дощі з грозами, пориви вітру - і це ще не всі "сюрпризи".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

У західних, Вінницькій та Одеській областях хмарно, вдень значні дощі, грози, температура вдень 18-23°; в Карпатах та на Закарпатті впродовж доби сильні дощі, температура 11-16°.

На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише вночі у більшості північних та центральних областей місцями невеликий дощ; температура вдень 24-29°, на південному сході країни до 31°.

Вітер в Україні переважно південно-східний, 7-12 м/с, на Лівобережжі та у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Важливо

14 вересня в Карпатах та на Закарпатті очікуються сильні дощі (IІ рівень небезпечності, помаранчевий). Вдень у західних, Вінницькій та Одеській областях значні дощі, грози (I рівень небезпечності, жовтий).

Погода у Києві та області

Мінлива хмарність, вдень без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вдень 24-29°; у Києві вдень 26-28°.

Погода сильно зіпсується. Синоптики дали прогноз на сьогодні в Україні

Погода в Україні 14 вересня (facebook.com/UkrHMC)

Осінь 2024 в Україні

В Україні на початку осені переважала аномально тепла для вересня погода, через що майже на всій території країни зберігався жорсткий дефіцит опадів.

Цікаво, що в вересні, окрім природних рекордів, вже спостерігались незвичні явища. Так, 13 вересня над Чорним морем в Одесі люди помітили смерч. Синоптики попереджають - скоро в місті ймовірна сильна гроза.

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