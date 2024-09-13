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Смерч в Одесі? Природнє явище налякало людей біля берега моря (фото, відео)

П'ятниця 13 вересня 2024 13:28
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Смерч в Одесі? Природнє явище налякало людей біля берега моря (фото, відео) Смерч, помічений в Одесі, декого налякав (фото: t.me/xydessa_live)
Автор: Ірина Костенко

У п'ятницю, 13 вересня, над Чорним морем в Одесі люди помітили чималий смерч, який "спускається" з неба та намагається "дотягнутись" до води. Синоптики попереджають - скоро в місті ймовірна сильна гроза.

РБК-Україна розповідає, що про це відомо та як виглядає природнє явище.

Про який смерч ідеться

У низці місцевих Telegram-каналів було оприлюднено фото та відео, на яких можна побачити початкову стадію смерчу.

Чималий атмосферний вихор над Чорним морем побачили, зокрема, відпочиваючі на пляжі "Відрада" у центрі Одеси.

На оприлюднених у мережі кадрах видно, що на березі є люди, дехто купається. При цьому на певній відстані від пляжу збираються ймовірно грозові хмари, з яких вниз, до води, спускається смерч.

Згідно з інформацією Telegram-каналу "Думская. Одесса. Война в Украине", йдеться про водяний смерч (рідкісне для Одеси природнє явище).

За словами професора кафедри гідрометеорології та кліматології Одеського національного університету імені Іллі Мечнікова Сергія Степаненка, жодної небезпеки для людей це природнє явище не несе (оскільки на справжній руйнівний смерч не перетвориться)

"Це відоме атмосферне явище - недорозвинений смерч. Для того, щоб він досяг підстильної поверхні, необхідна (крім високоенергетичних процесів у хмарі) висока температура біля поверхні. Зараз море не таке тепле, тому "спроба зверху" не дістала підтримки знизу", - пояснив експерт.

Яку погоду прогнозують в Одесі найближчим часом

Згідно з даними Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, впродовж п'ятниці, 13 вересня, в Одеській області та місті Одесі очікується мінлива хмарність.

Температура вдень 23-28°С.

Тим часом у суботу, 14 вересня, місцевим мешканцям і гостям регіону прогнозують хмарність і помірний дощ. Вночі та вранці - місцями значний дощ, гроза.

Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Подекуди можливі пориви вітру 15-20 м/с.

Температура вночі 16-21°С, вдень 22-27°С.

Смерч в Одесі? Природнє явище налякало людей біля берега моря (фото, відео)

Прогноз погоди на 14 вересня (скриншот: facebook.com/gmccham)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в небі над Київською областю дехто з українців помітив так звані сріблясті хмари.

Завідувач лабораторії Головної астрономічної обсерваторії НАН України Іван Крячко розповів, чим унікальні такі хмари, як вони формуються, а також де саме і за яких умов можна їх побачити.

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