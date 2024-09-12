В Україні фіксують дефіцит опадів. Чим це може бути небезпечно

В Україні на початку осені переважала аномально тепла для вересня погода, через що майже на всій території країни зберігався жорсткий дефіцит опадів.

РБК-Україна із посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру у Facebook розповідає, якими саме були агрометеорологічні умови у першій декаді вересня 2024 року, та які наслідки вони можуть мати.

Основне про брак дощів на початку осені

Згідно з інформацією Укргідрометцентру, у першій декаді вересня в Україні переважала аномально тепла для початку цього місяця погода.

Уточнюється, що вона була обумовлена (як і у попередній період), впливом потужного антициклону.

При цьому у багатьох областях було відмічено рекордно високі значення середньої декадної та мінімальної температури повітря.

З огляду на погодні умови, майже на всій території України на початку осені зберігався жорсткий дефіцит опадів. Лише в окремих районах південних та центральних областей спостерігалися зливи (які місцями досягали критерію небезпечного метеорологічного явища).

Чим саме небезпечний дефіцит опадів

В Укргідрометцентрі пояснили, що на тлі аномально теплої погоди, на переважній частині території країни поширювалася ґрунтова засуха.

Вона, зокрема, створювала несприятливі умови для:

підготовки ґрунту під сівбу озимих культур

появи сходів озимого ріпаку (який був посіяний у серпні під урожай 2025 року)

У західних областях (навіть попри задовільні агрометеорологічні умови) також спостерігалися нехарактерні засушливі умови, пов'язані із дефіцитом опадів.

Лише на окремих площах південних областей, де на початку вересня відмічалися значні та сильні дощі, відбулося поповнення вологозапасів, особливо верхніх шарів ґрунту. Це значно покращило умови для підготовки ґрунту для сівби озимини.

Кількість опадів за першу декаду вересня 2024 (скриншот: facebook.com/UkrHMC)