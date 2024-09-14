ua en ru
Сб, 14 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Погода сильно испортится. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Украина, Суббота 14 сентября 2024 07:00
UA EN RU
Погода сильно испортится. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине Фото: синоптики рассказали о погоде на 14 сентября в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 14 сентября, погода в Украине вряд ли кому-то понравится. Сильные дожди с грозами, порывы ветра - и это не все "сюрпризы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

В западных, Винницкой и Одесской областях облачно, днем ​​сильные дожди, грозы, температура днем ​​18-23°; в Карпатах и ​​Закарпатье на протяжении суток сильные дожди, температура 11-16°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, ночью в большинстве северных и центральных областей местами небольшой дождь; температура днем ​​24-29°, на юго-востоке страны до 31°.

Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье и в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Важно

14 сентября в Карпатах и ​​Закарпатье ожидаются сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый). Днем в западных, Винницкой и Одесской областях сильные дожди, грозы (I уровень опасности, желтый).

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, днем ​​без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура днем ​​24-29°; в Киеве днем ​​26-28°.

Погода сильно испортится. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Погода в Украине 14 сентября (facebook.com/UkrHMC)

Осень 2024 в Украине

В Украине в начале осени преобладала аномально теплая для сентября погода, из-за чего почти на всей территории страны сохранялся жесткий дефицит осадков.

Интересно, что в сентябре, помимо природных рекордов, уже наблюдались необычные явления. Так, 13 сентября над Черным морем в Одессе люди заметили смерч. Синоптики предупреждают - скоро в городе вероятна сильная гроза.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гидрометцентр Погода в Украине Погода в Киеве Погода на день
NEWS
Госбюджет-2025: где Украина будет брать деньги, на что будет тратить, и как мы будем жить
Госбюджет-2025: где Украина будет брать деньги, на что будет тратить, и как мы будем жить
DAILY
Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Осень президентов. Три вызова для Украины и Зеленского на фоне выборов в США