Погода сильно испортится. Синоптики дали прогноз на сегодня в Украине

Сегодня, 14 сентября, погода в Украине вряд ли кому-то понравится. Сильные дожди с грозами, порывы ветра - и это не все "сюрпризы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

В западных, Винницкой и Одесской областях облачно, днем ​​сильные дожди, грозы, температура днем ​​18-23°; в Карпатах и ​​Закарпатье на протяжении суток сильные дожди, температура 11-16°.

На остальной территории переменная облачность, без осадков, ночью в большинстве северных и центральных областей местами небольшой дождь; температура днем ​​24-29°, на юго-востоке страны до 31°.

Ветер в Украине преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с, на Левобережье и в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Важно

14 сентября в Карпатах и ​​Закарпатье ожидаются сильные дожди (II уровень опасности, оранжевый). Днем в западных, Винницкой и Одесской областях сильные дожди, грозы (I уровень опасности, желтый).

Погода в Киеве и области

Переменная облачность, днем ​​без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура днем ​​24-29°; в Киеве днем ​​26-28°.

Погода в Украине 14 сентября (facebook.com/UkrHMC)