Погода "розділить" Україну навпіл: де литимуть дощі сьогодні, а де буде сухо

07:00 14.05.2026 Чт
2 хв
Грози і значні дощі прогнозуються в низці областей
aimg Ірина Глухова
Погода "розділить" Україну навпіл: де литимуть дощі сьогодні, а де буде сухо Фото: синоптики дали прогноз погоди на 14 травня (Getty Images)
Сьогодні, 14 травня, погода розділить Україну на дві контрастні частини - дощову та суху. На частині території очікуються опади та грози, тоді як в інших регіонах пануватиме антициклон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.

Погода в Україні

За словами Діденко, Лівобережжя України сьогодні перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, тому тут прогнозуються періодичні дощі, місцями можливі грози.

Водночас значна частина Правобережжя опиниться у зоні впливу антициклону, тому тут переважатиме суха погода без істотних опадів.

Як уточнили в Укргідрометцентрі, помірні дощі пройдуть у центральних областях, а вдень у Сумській та Харківській областях місцями очікуються значні дощі, подекуди з грозами. У західних, Житомирській та Вінницькій областях буде без опадів.

Температура повітря також суттєво відрізнятиметься залежно від регіону.

"Вздовж смуги Чернігівщина-Черкащина-Кропивницький та райони аж до Миколаївщини буде найхолодніше - +12...+14 градусів. Найтепліша погода припаде східним областям - +20...+23 градуси, на решті території України +14...+17 градусів", - повідомила Діденко.

Фото: карта погоди в Україні на 14 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У столиці сьогодні дощ прогнозують увечері. Протягом дня температура повітря підніметься до близько +16 градусів.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна підготувало детальний прогноз погоди до кінця цього тижня по Україні.

Також стало відомо, що початок травня в Україні відзначився справжнім теплом, яке вже встигло оновити температурні максимуми. Рекордні показники зафіксували одразу в шести містах.

Крім того, в Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови на початку травня та пояснили, які рослини на полях, городах і в садах опинилися у зоні ризику.

