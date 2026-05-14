Главная » Жизнь » Общество

Погода "разделит" Украину пополам: где будут лить дожди сегодня, а где будет сухо

07:00 14.05.2026 Чт
2 мин
Грозы и значительные дожди прогнозируются в ряде областей
aimg Ирина Глухова
Погода "разделит" Украину пополам: где будут лить дожди сегодня, а где будет сухо Фото: синоптики дали прогноз погоды на 14 мая (Getty Images)
Сегодня, 14 мая, погода разделит Украину на две контрастные части - дождливую и сухую. На части территории ожидаются осадки и грозы, тогда как в других регионах будет господствовать антициклон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине

По словам Диденко, Левобережье Украины сегодня будет находиться под влиянием атмосферных фронтов, поэтому здесь прогнозируются периодические дожди, местами возможны грозы.

В то же время значительная часть Правобережья окажется в зоне влияния антициклона, поэтому здесь будет преобладать сухая погода без существенных осадков.

Как уточнили в Укргидрометцентре, умеренные дожди пройдут в центральных областях, а днем в Сумской и Харьковской областях местами ожидаются значительные дожди, местами с грозами. В западных, Житомирской и Винницкой областях будет без осадков.

Температура воздуха также будет существенно отличаться в зависимости от региона.

"Вдоль полосы Черниговщина-Черкасщина-Кропивницкий и районы до Николаевщины будет холоднее всего - +12...+14 градусов. Самая теплая погода придется восточным областям - +20...+23 градуса, на остальной территории Украины +14...+17 градусов", - сообщила Диденко.

Фото: карта погоды в Украине на 14 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице сегодня дождь прогнозируют вечером. В течение дня температура воздуха поднимется до около +16 градусов.

Напомним, ранее РБК-Украина подготовило детальный прогноз погоды до конца этой недели по Украине.

Также стало известно, что начало мая в Украине отметилось настоящим теплом, которое уже успело обновить температурные максимумы. Рекордные показатели зафиксировали сразу в шести городах.

Кроме того, в Укргидрометцентре проанализировали погодные условия в начале мая и объяснили, какие растения на полях, огородах и в садах оказались в зоне риска.

