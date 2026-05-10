Переважатиме погода із дощами та грозами: прогноз в Україні на тиждень (карти)
Наступний тиждень територія України перебуватиме під впливом атмосферних фронтів, тобто переважатиме погода із дощами та подекуди грозами. Однак буде й тепло.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
У понеділок, 11 травня, Україну накрють дощі з грозами, однак не скрізь. Буде хмарно з проясненнями. Вітер переважно північно-західний (на заході країни південно-західний), 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +18 до +21 градусів;
- у східних областях - від +18 до +21 градусів;
- у центральних областях - від +17 до +21 градусів;
- у південних областях - від +19 до +21 градусів;
- у західних областях - від +19 до +23 градусів.
У вівторок, 12 травня, в Україні знову очікуються дощі з грозами, а на сході - без опадів.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +19 до +22 градусів;
- у східних областях - від +19 до +24 градусів;
- у центральних областях - від +17 до +21 градусів;
- у південних областях - від +19 до +21 градусів;
- у західних областях - від +17 до +19 градусів.
У середу, 13 травня, дощі пройдуть у більшості областей, а температура трохи впаде.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +13 до +19 градусів;
- у східних областях - від +17 до +24 градусів;
- у центральних областях - від +14 до +18 градусів;
- у південних областях - від +17 до +19 градусів;
- у західних областях - від +13 до +16 градусів.
У четвер, 14 травня, трохи потеплішає. Водночас дощі не збираються залишати Україну.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +14 до +18 градусів;
- у східних областях - від +14 до +21 градусів;
- у центральних областях - від +13 до +17 градусів;
- у південних областях - від +14 до +18 градусів;
- у західних областях - від +16 до +21 градусів.
У п'ятницю, 15 травня, в Україні очікуються дощі на півночі та в центральних регіонах.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- у північних областях - від +13 до +18 градусів;
- у східних областях - від +14 до +22 градусів;
- у центральних областях - від +14 до +19 градусів;
- у південних областях - від +16 до +18 градусів;
- у західних областях - від +16 до +21 градусів.
Нагадаємо, початок травня в Україні відзначився справжнім теплом, яке вже встигло оновити температурні максимуми. Рекордні показники зафіксували одразу в шести містах.
Також синоптики повідомляли, що у Київ прийшло метеорологічне літо - на тиждень раніше середньобагаторічних показників.