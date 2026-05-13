Головна » Життя » Суспільство

Температурний мінімум у центрі та +23 на сході: якою буде погода 14 травня

10:42 13.05.2026 Ср
2 хв
Завтра українцям варто тримати неподалік парасолі
aimg Ірина Гамерська
Температурний мінімум у центрі та +23 на сході: якою буде погода 14 травня Фото: завтра в Україні очікуються дощі (Getty Images)
Погода 14 травня розділить Україну на зони впливу антициклону та атмосферних фронтів. Поки на Правобережжі буде сухо, на Лівобережжі очікуються дощі з грозами.

Де саме завтра буде найхолодніше і чи знадобиться вам дощовик протягом дня - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Погода розділиться: на Лівобережжі пройдуть періодичні дощі (можливі грози), на Правобережжі завдяки антициклону буде сухо.
  • Температурний контраст: у східних областях очікується літнє тепло до +23, тоді як у смузі від Чернігівщини до Миколаївщини буде найхолодніше - +12...+14.
  • Погода у Києві: вдень близько +16°C, дощ можливий переважно у вечірній час.
  • Порада дня: варто тримати під рукою парасолі та засоби від головного болю через зміну атмосферних фронтів.

Атмосферні фронти та опади

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, завтра на Лівобережжі України очікуються періодичні дощі, місцями можливі грози. Це зумовлено впливом атмосферних фронтів. Натомість значна частина Правобережжя опиниться в зоні дії антициклону, тому тут переважатиме суха погода.

Фото: прогноз на 14 травня (інфографіка РБК-Україна)

Температурні контрасти

Температура повітря в Україні завтра розподілиться так:

  • Найхолодніше буде вздовж смуги Чернігівщина - Черкащина - Кропивницький аж до Миколаївщини: тут стовпчики термометрів покажуть лише +12...+14 градусів.
  • Найтепліша погода очікується у східних областях: там повітря прогріється до +20...+23 градусів.

На решті території України прогнозується +14...+17 градусів.

Прогноз для столиці

У Києві 14 травня протягом дня температура підніметься до +16 градусів. Часом очікується дощ, проте опади найбільш імовірні ближче до вечора.

З огляду на вологу погоду та температурні перепади, синоптик радять тримати неподалік парасолі, дощовички та "цитрамони".

