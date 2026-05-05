ua en ru
Вт, 05 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Погода як влітку, але не всюди: де сьогодні буде +27 і коли прийде похолодання

07:00 05.05.2026 Вт
2 хв
Де сьогодні буде найтепліше в Україні?
aimg Ірина Глухова
Погода як влітку, але не всюди: де сьогодні буде +27 і коли прийде похолодання Фото: синоптики дали прогноз погоди на 5 травня (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Сьогодні, 5 травня, в Україні стане ще тепліше. У більшості областей температура повітря підніметься до літніх показників, хоча на півдні буде дещо прохолодніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Telegram та дані Укргідрометцентру.

Читайте також: До України йде справжнє весняне тепло, але не без дощів: прогноз погоди на тиждень (карти)

Погода в Україні

За словами синоптика, в Україні збережеться антициклональний характер погоди. Це означає відсутність опадів і переважно сонячну погоду по всій території країни.

Температура вдень становитиме +23+27 градусів, а на узбережжях буде трохи свіжіше - +17+21 градус.

За даними Укргідрометцентру, сьогодні температура в Україні розподілиться нерівномірно залежно від регіону:

Захід - найтепліше по країні: вдень +24…+26, місцями до +26, вночі близько +12…+14.
Північ - також тепло: вдень +24…+26, нічна температура +12…+14.
Центр - трохи свіжіше: вдень +23…+25, місцями +21…+23, вночі +8…+11.
Схід - помірне тепло: вдень +20…+23, подекуди до +23, вночі +5…+10.
Південь - найпрохолодніший регіон: вдень +15…+23 (на узбережжі +15…+17), вночі +8…+10.

Погода як влітку, але не всюди: де сьогодні буде +27 і коли прийде похолодання

Фото: карта погоди в Україні на 5 травня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У столиці 5 травня буде сонячно та тепло. Денна температура повітря сягне близько +25 градусів.

Що далі з погодою

Така тепла та ясна погода протримається ще кілька днів. Водночас перші зміни синоптичної ситуації очікуються вже найближчими вихідними.

"Перша відчутна зміна синоптичної ситуації із дощами та послабленням градусів - орієнтовно 9-10 травня", - повідомила Діденко.

Нагадаємо, нещодавно в Укргідрометцентрі проаналізували погодні умови наприкінці квітня та пояснили, які сільськогосподарські культури суттєво постраждали від інтенсивних заморозків.

Раніше РБК-Україна також публікувало детальний прогноз погоди з картами до кінця тижня.

Крім того, синоптики інформували про весняні повені 2026 року, їхні наслідки для українців, а також регіони, де рівень води досі залишається підвищеним.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Екологія Погода в Києві
Новини
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Аналітика
Сім років Зеленського. Який план президента на війну, владу і вибори
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Сім років Зеленського. Який план президента на війну, владу і вибори