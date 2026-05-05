Погода как летом, но не везде: где сегодня будет +27 и когда придет похолодание

Сегодня, 5 мая, в Украине станет еще теплее. В большинстве областей температура воздуха поднимется до летних показателей, хотя на юге будет несколько прохладнее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Telegram и данные Укргидрометцентра.

Погода в Украине

По словам синоптика, в Украине сохранится антициклональный характер погоды. Это означает отсутствие осадков и преимущественно солнечную погоду по всей территории страны.

Температура днем составит +23+27 градусов, а на побережьях будет немного свежее - +17+21 градус.

По данным Укргидрометцентра, сегодня температура в Украине распределится неравномерно в зависимости от региона:

Запад - самое теплое по стране: днем +24...+26, местами до +26, ночью около +12...+14.

Север - также тепло: днем +24...+26, ночная температура +12...+14.

Центр - немного свежее: днем +23...+25, местами +21...+23, ночью +8...+11.

Восток - умеренное тепло: днем +20...+23, местами до +23, ночью +5...+10.

Юг - самый прохладный регион: днем +15...+23 (на побережье +15...+17), ночью +8...+10.

Фото: карта погоды в Украине на 5 мая (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице 5 мая будет солнечно и тепло. Дневная температура воздуха достигнет около +25 градусов.

Что дальше с погодой

Такая теплая и ясная погода продержится еще несколько дней. В то же время первые изменения синоптической ситуации ожидаются уже в ближайшие выходные.

"Первое ощутимое изменение синоптической ситуации с дождями и ослаблением градусов - ориентировочно 9-10 мая", - сообщила Диденко.