Погода готує "гойдалки": що зміниться цими вихідними і чи ймовірні заморозки на Великдень

Головне: Небезпека завтра : у п'ятницю (3 квітня) українцям прогнозують невеликий дощ, місцями - грози й тумани.

Як зміниться погода в Україні завтра

– Загалом, якщо дивитися на погоду на найближчі три доби, то вона буде трішки змінюватись. Як і синоптична ситуація.

Завтра погоду по території України продовжує формувати поле зниженого атмосферного тиску. Тому ми в Україні (крім більшості західних областей) очікуємо на невеликий дощ.

Водночас у денні години - у центральних областях - подекуди сформуються передумови для грозової діяльності.

Разом із тим волога та тепла повітряна маса подекуди спричинятиме утворення туманів. У нічні та ранкові години вони будуть у більшості центральних та південних областей.

Повітряні потоки у нас завтра будуть змінних напрямків. Вони будуть такі, слабкі.

Лише у західних областях у нас вже буде північно-західний вітер, в межах 7-12 метрів за секунду (що є вже таким, доволі сильним).

Значення температури будуть у нічні години в межах 5-10 градусів тепла (найближчої ночі). Вдень - у межах 13-18°С, що є доволі таки комфортними значеннями.

Чого чекати від погоди на вихідних

– 4 квітня (в суботу, - Ред.) в нас буде вже починати перебудовуватись атмосфера. Таким чином буде вже трішки більше прояснень.

Місцями ще переважатиме невеликий дощ. Проте у західних та більшості північних областей - вже переважатиме погода без опадів.

За рахунок надходження впливу поля підвищення атмосферного тиску.

Вітер буде переважно північно-західний. Його швидкість вже по всій Україні буде в межах 7-12 метрів за секунду.

Значення температури істотно змінюватися не будуть. Лише у західних областях - трішки вже буде холодніше.

В цілому ми очікуємо, що вночі буде +1+6°С. Вдень +11+16°С.

Відчуття погоди на вихідних залежатиме від вітру (інфографіка: РБК-Україна)

У неділю, 5 квітня, поле підвищено атмосферну тиску вже переважатиме по всій території України. І в нас буде така, мінлива хмарність - впродовж доби буде змінюватись.

Опадів у нас вже не очікується.

Проте вітер у нас буде переважно північно-західний, прохолодний. У межах 7-12 метрів за секунду.

В денні години по Україні (крім західних областей та Криму) ми очікуємо на пориви вітру. Вони будуть такі, локальні, проте в межах 15-20 метрів за секунду.

Це може додавати дискомфортних відчуттів. І навіть ті значення температури, які в нас будуть, відчуватимуться дещо по іншому.

Загалом, щодо температурних значень, то вночі у більшості областей вони будуть в межах 1-6 градусів тепла. Вдень - сягатимуть 11-16°С.

На півдні та південному сході країни - дещо тепліше. Там вночі +5+10°С. Вдень +13+18°С.

Що може бути з опадами і температурою далі

– Якщо дивитись на наступний тиждень, то 6 квітня у нас вже, знову ж таки, відбувається невелика перебудова.

До території України починає надходити атмосферний фронт, який принесе опади.

Вони - невеликі. Подекуди - будуть помірні.

Загалом у південних та східних областях у нас будуть помірні дощі 7 квітня.

А в Карпатах вони будуть з мокрим снігом. Але, знову ж таки, варто зважати на те, що це у нас - гори. Тому там буде мокрий сніг.

Щодо температурних значень, то вдень ми очікуємо, що буде 5-11°С. Лише у південній частині - в межах 10-15 градусів тепла (саме в денні години).

У нічні - в нас залишатиметься +1+6°С у більшості областей. На півдні та заході країни +3+9°С.

Похолодання в Україні ймовірне, але це ще не точно (інфографіка: РБК-Україна)

Чи правда, що на Великдень насувається похолодання

– Якщо дивитися надалі, то до 12 квітня - це більш такий орієнтовний прогноз. Який, звісно, може змінюватися (оскільки ми прогнозуємо більше на 3-5 діб).

На нього можна лише спиратись, оскільки він може змінюватись в залежності від того, як буде змінюватись синоптична ситуація.

В цілому ми очікуємо, що в нас будуть часом випадати опади. І таке буде... Зниження температури вночі до заморозків (0-3 градуси).

Здебільшого - по всій території України. Крім південної частини (на півдні ми опираємось на те, що буде +1+6°С).

Загалом, не лише вночі (може бути зниження температури повітря, - Ред.). І денні максимуми будуть в межах 1-8 градусів тепла. На півдні країни - в межах 7-13°С.

Бо буде надходити до нас більш прохолодна повітряна маса з півночі. І таким чином буде трішки холодніше.

Загалом - це більше про період з 8 по 12 квітня. Не окремо про 12 (на Великдень, - Ред.). Саме ось цей період - з наступної середи до неділі.

Але коли ми точно спрогнозуємо, що справді будуть заморозки, ми випускаємо про це попередження.

Тому наразі - це така лише опорна інформація, на яку можна спиратись. Більш детально вже будемо розглядати цей кейс, коли буде ближче до цих днів.