Погода готує "гойдалки": що зміниться цими вихідними і чи ймовірні заморозки на Великдень

Квітень може готувати українцям чимало синоптичних сюрпризів, тому дехто вже зараз хвилюється щодо погоди на Великдень. Цими вихідними небо проясниться, хоча згодом ситуація здатна суттєво змінитися.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
Головне:
– Загалом, якщо дивитися на погоду на найближчі три доби, то вона буде трішки змінюватись. Як і синоптична ситуація.
Завтра погоду по території України продовжує формувати поле зниженого атмосферного тиску. Тому ми в Україні (крім більшості західних областей) очікуємо на невеликий дощ.
Водночас у денні години - у центральних областях - подекуди сформуються передумови для грозової діяльності.
Разом із тим волога та тепла повітряна маса подекуди спричинятиме утворення туманів. У нічні та ранкові години вони будуть у більшості центральних та південних областей.
Повітряні потоки у нас завтра будуть змінних напрямків. Вони будуть такі, слабкі.
Лише у західних областях у нас вже буде північно-західний вітер, в межах 7-12 метрів за секунду (що є вже таким, доволі сильним).
Значення температури будуть у нічні години в межах 5-10 градусів тепла (найближчої ночі). Вдень - у межах 13-18°С, що є доволі таки комфортними значеннями.
– 4 квітня (в суботу, - Ред.) в нас буде вже починати перебудовуватись атмосфера. Таким чином буде вже трішки більше прояснень.
Місцями ще переважатиме невеликий дощ. Проте у західних та більшості північних областей - вже переважатиме погода без опадів.
За рахунок надходження впливу поля підвищення атмосферного тиску.
Вітер буде переважно північно-західний. Його швидкість вже по всій Україні буде в межах 7-12 метрів за секунду.
Значення температури істотно змінюватися не будуть. Лише у західних областях - трішки вже буде холодніше.
В цілому ми очікуємо, що вночі буде +1+6°С. Вдень +11+16°С.
У неділю, 5 квітня, поле підвищено атмосферну тиску вже переважатиме по всій території України. І в нас буде така, мінлива хмарність - впродовж доби буде змінюватись.
Опадів у нас вже не очікується.
Проте вітер у нас буде переважно північно-західний, прохолодний. У межах 7-12 метрів за секунду.
В денні години по Україні (крім західних областей та Криму) ми очікуємо на пориви вітру. Вони будуть такі, локальні, проте в межах 15-20 метрів за секунду.
Це може додавати дискомфортних відчуттів. І навіть ті значення температури, які в нас будуть, відчуватимуться дещо по іншому.
Загалом, щодо температурних значень, то вночі у більшості областей вони будуть в межах 1-6 градусів тепла. Вдень - сягатимуть 11-16°С.
На півдні та південному сході країни - дещо тепліше. Там вночі +5+10°С. Вдень +13+18°С.
– Якщо дивитись на наступний тиждень, то 6 квітня у нас вже, знову ж таки, відбувається невелика перебудова.
До території України починає надходити атмосферний фронт, який принесе опади.
Вони - невеликі. Подекуди - будуть помірні.
Загалом у південних та східних областях у нас будуть помірні дощі 7 квітня.
А в Карпатах вони будуть з мокрим снігом. Але, знову ж таки, варто зважати на те, що це у нас - гори. Тому там буде мокрий сніг.
Щодо температурних значень, то вдень ми очікуємо, що буде 5-11°С. Лише у південній частині - в межах 10-15 градусів тепла (саме в денні години).
У нічні - в нас залишатиметься +1+6°С у більшості областей. На півдні та заході країни +3+9°С.
– Якщо дивитися надалі, то до 12 квітня - це більш такий орієнтовний прогноз. Який, звісно, може змінюватися (оскільки ми прогнозуємо більше на 3-5 діб).
На нього можна лише спиратись, оскільки він може змінюватись в залежності від того, як буде змінюватись синоптична ситуація.
В цілому ми очікуємо, що в нас будуть часом випадати опади. І таке буде... Зниження температури вночі до заморозків (0-3 градуси).
Здебільшого - по всій території України. Крім південної частини (на півдні ми опираємось на те, що буде +1+6°С).
Загалом, не лише вночі (може бути зниження температури повітря, - Ред.). І денні максимуми будуть в межах 1-8 градусів тепла. На півдні країни - в межах 7-13°С.
Бо буде надходити до нас більш прохолодна повітряна маса з півночі. І таким чином буде трішки холодніше.
Загалом - це більше про період з 8 по 12 квітня. Не окремо про 12 (на Великдень, - Ред.). Саме ось цей період - з наступної середи до неділі.
Але коли ми точно спрогнозуємо, що справді будуть заморозки, ми випускаємо про це попередження.
Тому наразі - це така лише опорна інформація, на яку можна спиратись. Більш детально вже будемо розглядати цей кейс, коли буде ближче до цих днів.
