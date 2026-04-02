Погода готовит "качели": что изменится в эти выходные и вероятны ли заморозки на Пасху

Главное: Опасность завтра : в пятницу (3 апреля) украинцам прогнозируют небольшой дождь, местами - грозы и туманы.

: в пятницу (3 апреля) украинцам прогнозируют небольшой дождь, местами - грозы и туманы. Прогноз на выходные : в субботу и воскресенье (4-5 апреля) ожидается прояснение в большинстве областей, однако возможны локальные порывы ветра.

: в субботу и воскресенье (4-5 апреля) ожидается прояснение в большинстве областей, однако возможны локальные порывы ветра. Дневные температуры : в ближайшее время столбики термометров будут подниматься до +11...+16°С, а на юге страны - местами до +18°С.

: в ближайшее время столбики термометров будут подниматься до +11...+16°С, а на юге страны - местами до +18°С. Ночные минимумы : температура воздуха после захода солнца будет опускаться на выходных до +1...+6°С (теплее может быть на юге и юго-востоке).

: температура воздуха после захода солнца будет опускаться на выходных до +1...+6°С (теплее может быть на юге и юго-востоке). Изменение погоды : с понедельника, 6 апреля, к Украине приблизится новый атмосферный фронт, который вернет дожди (в Карпатах может быть даже мокрый снег).

: с понедельника, 6 апреля, к Украине приблизится новый атмосферный фронт, который вернет дожди (в Карпатах может быть даже мокрый снег). Похолодание : в период с 8 по 12 апреля возможно снижение температуры воздуха ночью (чуть ли не до заморозков) и днем - почти по всей территории страны, кроме юга.

: в период с 8 по 12 апреля возможно снижение температуры воздуха ночью (чуть ли не до заморозков) и днем - почти по всей территории страны, кроме юга. Предостережение: синоптики подчеркивают, что прогноз на следующую неделю и Пасху пока что лишь ориентировочный, то есть может меняться с приближением к конкретным датам.

Как изменится погода в Украине завтра

– В общем, если смотреть на погоду на ближайшие трое суток, то она будет немного меняться. Как и синоптическая ситуация.

Завтра погоду по территории Украины продолжает формировать поле пониженного атмосферного давления. Поэтому мы в Украине (кроме большинства западных областей) ожидаем небольшой дождь.

В то же время в дневные часы - в центральных областях - местами сформируются предпосылки для грозовой деятельности.

Вместе с тем влажная и теплая воздушная масса местами будет вызывать образование туманов. В ночные и утренние часы они будут в большинстве центральных и южных областей.

Воздушные потоки у нас завтра будут переменных направлений. Они будут такие, слабые.

Только в западных областях у нас уже будет северо-западный ветер, в пределах 7-12 метров в секунду (что является уже таким, довольно сильным).

Значения температуры будут в ночные часы в пределах 5-10 градусов тепла (ближайшей ночью). Днем - в пределах 13-18°С, что является довольно таки комфортными значениями.

Чего ждать от погоды на выходных

– 4 апреля (в субботу, - Ред.) у нас будет уже начинать перестраиваться атмосфера. Таким образом будет уже немного больше прояснений.

Местами еще будет преобладать небольшой дождь. Однако в западных и большинстве северных областей - уже будет преобладать погода без осадков.

За счет поступления влияния поля повышения атмосферного давления.

Ветер будет преимущественно северо-западный. Его скорость уже по всей Украине будет в пределах 7-12 метров в секунду.

Значения температуры существенно меняться не будут. Только в западных областях - немного уже будет холоднее.

В целом мы ожидаем, что ночью будет +1+6°С. Днем +11+16°С.

Ощущение погоды на выходных будет зависеть от ветра (инфографика: РБК-Украина)

В воскресенье, 5 апреля, поле повышенного атмосферного давления уже будет преобладать по всей территории Украины. И у нас будет такая, переменная облачность - в течение суток будет меняться.

Осадков у нас уже не ожидается.

Однако ветер у нас будет преимущественно северо-западный, прохладный. В пределах 7-12 метров в секунду.

В дневные часы по Украине (кроме западных областей и Крыма) мы ожидаем порывы ветра. Они будут такие, локальные, однако в пределах 15-20 метров в секунду.

Это может добавлять дискомфортных ощущений. И даже те значения температуры, которые у нас будут, будут ощущаться несколько иначе.

В общем, насчет температурных значений, то ночью в большинстве областей они будут в пределах 1-6 градусов тепла. Днем - будут достигать 11-16°С.

На юге и юго-востоке страны - несколько теплее. Там ночью +5+10°С. Днем +13+18°С.

Что может быть с осадками и температурой дальше

– Если смотреть на следующую неделю, то 6 апреля у нас уже, опять же, происходит небольшая перестройка.

На территорию Украины начинает поступать атмосферный фронт, который принесет осадки.

Они - небольшие. Кое-где - будут умеренные.

В целом в южных и восточных областях у нас будут умеренные дожди 7 апреля.

А в Карпатах они будут с мокрым снегом. Но, опять же, стоит учитывать, что это у нас - горы. Поэтому там будет мокрый снег.

Что касается температурных значений, то днем мы ожидаем, что будет 5-11°С. Только в южной части - в пределах 10-15 градусов тепла (именно в дневные часы).

В ночные - у нас будет оставаться +1+6°С в большинстве областей. На юге и западе страны +3+9°С.

Похолодание в Украине вероятно, но это еще не точно (инфографика: РБК-Украина)

Правда ли, что на Пасху надвигается похолодание

– Если смотреть в дальнейшем, то до 12 апреля - это более такой ориентировочный прогноз. Который, конечно, может меняться (поскольку мы прогнозируем больше на 3-5 суток).

На него можно только опираться, поскольку он может меняться в зависимости от того, как будет меняться синоптическая ситуация.

В целом мы ожидаем, что у нас будут временами выпадать осадки. И такое будет... Снижение температуры ночью до заморозков (0-3 градуса).

В основном - по всей территории Украины. Кроме южной части (на юге мы опираемся на то, что будет +1+6°С).

В общем, не только ночью (может быть снижение температуры воздуха, - Ред.). И дневные максимумы будут в пределах 1-8 градусов тепла. На юге страны - в пределах 7-13°С.

Потому что будет поступать к нам более прохладная воздушная масса с севера. И таким образом будет немного холоднее.

В общем - это больше о периоде с 8 по 12 апреля. Не отдельно про 12 (на Пасху, - Ред.). Именно вот этот период - со следующей среды до воскресенья.

Но когда мы точно спрогнозируем, что действительно будут заморозки, мы выпускаем об этом предупреждение.

Поэтому пока что - это такая лишь опорная информация, на которую можно опираться. Более подробно уже будем рассматривать этот кейс, когда будет ближе к этим дням.