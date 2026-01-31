Була кібератака? Мінцифри назвало причину блекаута в Україні
Аварійна ситуація в українській енергосистемі, яка призвела до масштабного відключення світла в Україні та Молдові, не була спричинена кібератакою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.
У Мінцифри спростували інформацію щодо кібератаки, яку поширюють в мережі.
"Аварійна ситуація в енергосистемі не була спричинена кібератакою", - йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначили, що аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови
"Українська енергосистема реагує. Тривають відновлювальні роботи", - додали у Мінцифри.
Блекаут в Україні та Молдові
Нагадаємо, вранці 31 січня між енергосистемами Румунії, Молдови та України сталося технологічне порушення з одночасним відключенням електромережі.
Це спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Були введені аварійні відключення світла.
У Києві та Харкові через відсутність напруги призупинили рух поїздів метро. Також у Києві та інших містах повідомляють про відсутність водопостачання та теплопостачання.
Окрім того, у Молдові зафіксували падіння напруги на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС через серйозні проблеми в енергосистемі України.
Перебої з електроенергією зафіксували в Кишиневі та інших містах.
