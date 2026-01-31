Була кібератака? Мінцифри назвало причину блекаута в Україні

Аварійна ситуація в українській енергосистемі, яка призвела до масштабного відключення світла в Україні та Молдові, не була спричинена кібератакою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

У відомстві зазначили, що аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови

"Аварійна ситуація в енергосистемі не була спричинена кібератакою", - йдеться в повідомленні.

У Мінцифри спростували інформацію щодо кібератаки, яку поширюють в мережі.

Блекаут в Україні та Молдові

Нагадаємо, вранці 31 січня між енергосистемами Румунії, Молдови та України сталося технологічне порушення з одночасним відключенням електромережі.

Це спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Були введені аварійні відключення світла.

У Києві та Харкові через відсутність напруги призупинили рух поїздів метро. Також у Києві та інших містах повідомляють про відсутність водопостачання та теплопостачання.

Окрім того, у Молдові зафіксували падіння напруги на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС через серйозні проблеми в енергосистемі України.

Перебої з електроенергією зафіксували в Кишиневі та інших містах.

Більше про те, що відомо про ситуацію, та, де зараз перебої зі світлом, читайте у матеріалі РБК-Україна.