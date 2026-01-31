ua en ru
Сб, 31 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Була кібератака? Мінцифри назвало причину блекаута в Україні

Субота 31 січня 2026 13:54
UA EN RU
Була кібератака? Мінцифри назвало причину блекаута в Україні Фото: аварійна ситуація в енергосистемі України не була спричинена кібератакою (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Аварійна ситуація в українській енергосистемі, яка призвела до масштабного відключення світла в Україні та Молдові, не була спричинена кібератакою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства цифрової трансформації України.

У Мінцифри спростували інформацію щодо кібератаки, яку поширюють в мережі.

"Аварійна ситуація в енергосистемі не була спричинена кібератакою", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що аварія сталася через технологічні причини на лініях між енергосистемами України та Молдови

"Українська енергосистема реагує. Тривають відновлювальні роботи", - додали у Мінцифри.

Блекаут в Україні та Молдові

Нагадаємо, вранці 31 січня між енергосистемами Румунії, Молдови та України сталося технологічне порушення з одночасним відключенням електромережі.

Це спричинило каскадне відключення в електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Були введені аварійні відключення світла.

У Києві та Харкові через відсутність напруги призупинили рух поїздів метро. Також у Києві та інших містах повідомляють про відсутність водопостачання та теплопостачання.

Окрім того, у Молдові зафіксували падіння напруги на високовольтній лінії Ісакча-Вулканешти-МДРЕС через серйозні проблеми в енергосистемі України.

Перебої з електроенергією зафіксували в Кишиневі та інших містах.

Більше про те, що відомо про ситуацію, та, де зараз перебої зі світлом, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінцифра Електроенергія Відключеня світла
Новини
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
"Скринінг здоров’я 40+" стартує: хто першим отримає запрошення в "Дії"
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві