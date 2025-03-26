Синоптик дала прогноз на завтра та найближчі дні

"27 березня в більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12...+17 градусів, хіба що в західних областях та в прибережних районах буде свіжіше, +10...+13 градусів", - розповіла вона.

Крім того, за словами синоптика, дощі різної інтенсивності пройдуть в західних та північних областях.

"Більш інтенсивні опади очікуються завтра у Чернівецькій області - вплив південного циклону. Також є ймовірність дощу завтра у Одеській та Луганській областях", - зазначила Діденко.



Інтенсивні опади очікуються 27 березня у Чернівецькій області (facebook.com/tala.didenko)

На решті території України буде без істотних опадів.

Погода у Києві

У Києві 27 березня істотнихі опадів не очікується - у столиці завтра передбачається тепла погода, вдень повітря прогріється до +15 градусів.

"Надалі градуси "скакатимуть" то вгору, то вниз, варто стежити за щоденними прогнозами. Періоди з похолоданням очікуються і незабаром", - попередила вона.