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Синоптик дала прогноз на завтра та найближчі дні

Фото: синоптик дала прогноз на 27 березня і на найближчі дні в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 27 березня, в Україні буде тепло, максимально до +17 градусів. В той же час дощі ймовірні в кількох областях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"27 березня в більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12...+17 градусів, хіба що в західних областях та в прибережних районах буде свіжіше, +10...+13 градусів", - розповіла вона.

Крім того, за словами синоптика, дощі різної інтенсивності пройдуть в західних та північних областях.

"Більш інтенсивні опади очікуються завтра у Чернівецькій області - вплив південного циклону. Також є ймовірність дощу завтра у Одеській та Луганській областях", - зазначила Діденко.

Інтенсивні опади очікуються 27 березня у Чернівецькій області (facebook.com/tala.didenko)

На решті території України буде без істотних опадів.

Погода у Києві

У Києві 27 березня істотнихі опадів не очікується - у столиці завтра передбачається тепла погода, вдень повітря прогріється до +15 градусів.

"Надалі градуси "скакатимуть" то вгору, то вниз, варто стежити за щоденними прогнозами. Періоди з похолоданням очікуються і незабаром", - попередила вона.

Погода в Україні

Погода в Україні почала змінюватися з 15 березня. Саме з цього часу в Україну зайшло похолодання.

Передбачалося, що воно затримається до 22-23 березня, але пізніше синоптики уточнили дату і теплішати в Україні почало з 20-го.

За час похолодання в Україні фіксувалися нічні морози, а на Волині пройшов сніг.

Детальніше про погоду до кінця робочого тижня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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