Синоптик дала прогноз на завтра и ближайшие дни

Завтра, 27 марта, в Украине будет тепло, максимально до +17 градусов. В то же время дожди вероятны в нескольких областях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.
"27 марта в большинстве областей Украины в течение дня столбики термометров поднимутся до +12...+17 градусов, разве что в западных областях и в прибрежных районах будет свежее, +10...+13 градусов", - рассказала она.
Кроме того, по словам синоптика, дожди разной интенсивности пройдут в западных и северных областях.
"Более интенсивные осадки ожидаются завтра в Черновицкой области - влияние южного циклона. Также есть вероятность дождя завтра в Одесской и Луганской областях", - отметила Диденко.
Интенсивные осадки ожидаются 27 марта в Черновицкой области (facebook.com/tala.didenko)
На остальной территории Украины будет без существенных осадков.
В Киеве 27 марта существенных осадков не ожидается - в столице завтра предполагается теплая погода, днем воздух прогреется до +15 градусов.
"В дальнейшем градусы будут "скакать" то вверх, то вниз, стоит следить за ежедневными прогнозами. Периоды с похолоданием ожидаются и в скором времени", - предупредила она.
Погода в Украине начала меняться с 15 марта. Именно с этого времени в Украину зашло похолодание.
Предполагалось, что оно задержиться до 22-23 марта, но позже синоптики уточнили дату и теплеть в Украине начало с 20-го.
За время похолодания в Украине фиксировались ночные морозы, а на Волыни прошел снег.
Детальнее о погоде до конца рабочей недели - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.