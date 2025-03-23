Кожен день буде з "родзинкою". Синоптики дали прогноз на новий робочий тиждень в Україні
На новому робочому тижні погода буде мінливою. Але незважаючи на дощі, температура підніметься до +22 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
Понеділок, 24 березня
У понеділок, 24 березня, частина України опиниться в зоні дощів. Опади ймовірні:
- у західних регіонах;
- у Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській;
- у Києві, Київській, Чернігівській, Сумській областях.
На всій іншій території буде без опадів. Уночі в більшості регіонів буде плюсова температура, максимально до +6, +7 градусів - на півдні та в західних регіонах. Найхолодніше вночі, до -1 градуса, буде в Харківській області.
Удень також буде тепло. Причому, незважаючи на дощі, максимальною температура буде, наприклад, у Львівській, Чернівецькій, Одеській областях, на Закарпатті та в Криму, до +15.
Найхолодніше вдень буде в Житомирській, Чернігівській, Сумській, Харківській областях, до +11. У Києві дощ, уночі до +5, удень - до +12.
Погода в Україні 24 березня (meteo.gov.ua)
Вівторок, 25 березня
У вівторок, 25 березня, дощів побільшає. Причому в більшості регіонів вони ймовірні вночі. Удень опади пройдуть у Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Полтавській, Донецькій областях, Києві.
Вночі знову буде тепло, максимально до +8 градусів. Мінімально температура опуститься до +5, у Луганській області. Удень максимально буде до +17 градусів на півдні, а, зокрема, в Миколаївській області місцями до +19!
У Житомирській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Полтавській областях буде холодніше, ніж в інших регіонах, до +11 градусів. У Києві дощ, вночі до +7, вдень до +12.
Погода в Україні 25 березня (meteo.gov.ua)
Середа, 26 березня
У середу, 26 березня, опади залишаться виключно в західних областях, на решті території буде навіть сонячно. Вночі температура підніметься максимально до +9 градусів, у Луганській області. Найхолодніше вночі буде в межах +1...+3 градусів, у Києві та області.
Вдень максимально буде тепло місцями в Миколаївській області, до +18. Навіть у Криму буде холодніше, до +17, як і в більшості регіонів півдня. У Києві без опадів, удень +12...+14.
Погода в Україні 26 березня (meteo.gov.ua)
Четвер, 27 березня
У четвер, 27 березня, більшу частину України заллють дощі. Опадів не буде тільки:
- у Харківській, Луганській, Донецькій;
- у Запорізькій, Херсонській областях і в Криму.
Вночі максимально температура підніметься до +10 градусів, подекуди в Миколаївській області. Мінімальною вночі буде температура +6 градусів.
Удень максимально температура підніметься до +22 градусів, у Криму. Також +19 градусів імовірні в Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях. Найхолодніше вдень буде до +12 градусів - у Рівненській, Волинській, Львівській областях.
У Києві ймовірний дощ, уночі до +7 градусів, удень до +14 градусів.
Погода в Україні 27 березня (meteo.gov.ua)
П'ятниця, 28 березня
У п'ятницю, 28 березня, в Україні практично не буде дощів. Вночі опади ймовірні тільки в Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Дніпропетровській областях.
Вночі до +10 градусів буде в Донецькій і місцями в Миколаївській областях. Максимально вдень буде в Криму, в межах +20...+22 градусів. Мінімально вдень буде на заході +12, +13 градусів залежно від регіону.
У Києві буде без опадів, вночі до +7 градусів, вдень до +14 градусів.
Погода в Україні 28 березня (meteo.gov.ua)
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.