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Есть погибший и пострадавшие. Сильный ураган обрушился на Польшу

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Польша, Четверг 17 февраля 2022 14:46
Есть погибший и пострадавшие. Сильный ураган обрушился на Польшу Фото: сильный ураган обрушился на Польшу (rmf24.pl)
Автор: Каролина Гайдук

В Польше в результате сильных порывов ветра тысячи людей остались без электроэнергии. Также ураган сорвал десятки крыш, есть пострадавшие и погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на польское издание rmf24.pl.

Как отмечается, в Любушском воеводстве (юго-запад РП) несколько человек пострадало (один погиб) в связи с падением дерева на автомобиль.

Кроме того, на автомагистрали А1 в направлении Гданьска из-за сильных порывов ветра перевернулся грузовой автомобиль, водитель получил травмы.

Также в Кракове упал 30-метровый подъемный кран. Трое рабочих получили травмы.

"На одной из строительных площадок перевернулся кран. В городе все время сильные порывы ветра, ситуация довольно динамичная, вмешательств довольно много", - отметил Бартломей Росик из краковской пожарной команды.

Фото: сильный ветер в Польше повредил дома

По словам спасателей, в населенном пункте Добжица Великопольского воеводства (запад страны) сильный ветер повредил крыши около 30 домов.

Правительственный центр безопасности Польши призвал граждан без важной необходимости не покидать свои дома.

Отметим, что сильный ураганный ветер накрыл Латвию. В результате уже несколько часов самолеты не могут приземлиться в аэропорту Риги, обесточены несколько тысяч домов.

Напомним, что в США из-за непогоды тысячи домов остались без электричества, а авиарейсы по всей стране отменяют.

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