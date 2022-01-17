Латвию накрыл сильный ураган: самолеты не могут приземлиться
Сегодня, 17 января 2022 года, сильный ураганный ветер накрыл Латвию. В результате уже несколько часов самолеты не могут приземлиться в аэропорту Риги, обесточены несколько тысяч домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Сообщается, что в середине дня порывы ветра местами достигали 30-32 метров в секунду. В столице - до 28 метров в секунду, и настолько сильной бури в Риге не было с января 2005 года. Сообщается о поваленных деревьях и сорванных крышах, вызовы в службу спасения поступают фактически каждые две минуты.
Фото: последствия урагана в Латвии (facebook.com/komunalaparvalde)
Также известно, что в западной части Латвии без электричества остались около 7 000 абонентов. Из-за непогоды в Риге опаздывает общественный транспорт. А аэропорт сообщил, что рейсы задерживаются, а некоторые перенаправляют в аэропорты других стран. Пассажиров призывают следить за информацией о статусе рейса на домашней странице авиакомпаний и рижского аэропорта.
Напомним, на минувших выходных сильный ветер обесточил почти 1 500 населенных пунктов в Украине.
А на сегодня в западных и северных областях также объявлено штормовое предупреждение, скорость ветер будет достигать 28 метров в секунду.