Є загиблий і постраждалі. Сильний ураган обрушився на Польщу
У Польщі в результаті сильних поривів вітру тисячі людей залишилися без електроенергії. Також ураган зірвав десятки дахів, є постраждалі і загиблий.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на польське видання rmf24.pl.
Як зазначається, у Любуському воєводстві (південний захід РП) кілька людей постраждало (один загинув) у зв'язку з падінням дерева на автомобіль.
Крім того, на автомагістралі А1 в напрямку Гданська через сильні пориви вітру перекинувся вантажний автомобіль, водій отримав травми.
Також у Кракові впав 30-метровий підйомний кран. Троє робітників отримали травми.
"На одному з будівельних майданчиків перекинувся кран. У місті весь час сильні пориви вітру, ситуація досить динамічна, втручань досить багато", - зазначив Бартломей Росік із краківської пожежної команди.
За словами рятувальників, в населеному пункті Добжиця Великопольського воєводства (захід країни) сильний вітер пошкодив дахи близько 30 будинків.
Урядовий центр безпеки Польщі закликав громадян без важливої необхідності не залишати свої домівки.
Відзначимо, що сильний ураганний вітер накрив Латвію. В результаті вже кілька годин літаки не можуть приземлитися в аеропорту Риги, знеструмлені кілька тисяч будинків.
Нагадаємо, що у США через негоду тисячі будинків залишилися без електрики, а авіарейси по всій країні скасовують.