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США накрыли сильные снегопады. Тысячи домов остались без электричества, рейсы отменяются

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Суббота 29 января 2022 19:19
США накрыли сильные снегопады. Тысячи домов остались без электричества, рейсы отменяются Фото: США накрыли сильные снегопады (twitter.com/whatyouseeinnyc)
Автор: Валерия Полищук

Восточное побережье Соединенных Штатов накрыли сильные снегопады. Из-за непогоды тысячи домов остались без электричества, а авиарейсы по всей стране отменяют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Почти 55 млн человек получили предупреждение о снегопадах от Средней Атлантики до Новой Англии. В десяти штатах, от Вирджинии до Мэна, сохраняется предупреждение о снежной буре.

За ночь в некоторых районах Средней Атлантики и Северо-Востока выпало от 5 до 15 сантиметров снега, и еще больше снега еще на подходе.

Самый сильный снег прогнозируется в районах Лонг-Айленда, Нью-Йорка, Род-Айленда, Массачусетса, Нью-Гэмпшира и Мэна. В то же время холодный арктический воздух опустился на Флориду. В Майами завтра температура воздуха может опуститься до рекордно низких за последнее десятилетие.

В штате Нью-Джерси из-за непогоды остались без света почти 400 домов, а в Род-Айленде без электричества остались более 100 домов.

Губернатор Род-Айленда Дэн Макки попросил Белый дом объявить чрезвычайную ситуацию в регионе из-за снегопадов.

При этом в штате Массачусетс более 117 тысяч человек остались без электричества так как на регион обрушился мощный ураган. Большинство отключений в Массачусетсе происходит на Кейп-Коде и вдоль южного побережья.

В штате также ввел запрет на движение крупногабаритных грузовиков и тягачей по межштатным автомагистралям. При этом жителей штата призвали не выезжать никуда без необходимости.

В Нью-Йорке идет непрерывный и постоянный снегопад, а жителей призвали воздержаться от поездок. В то же время в городе наблюдаются проблемы с работой метро, однако пока его решили не закрывать.

Отмена рейсов

Из-за снегопадов в США отменили более 3500 рейсов, как по стране, так и за ее пределы.

В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменены 72% рейса на прилет и 80% рейсов на вылет, в аэропорту "Ла-Гардия" - 97%, в Ньюарке - 91%. На 30 января отменены уже больше 800 рейсов.

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