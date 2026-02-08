Не все так погано: чим росіяни можуть замінити Starlink на фронті

Удар по управлінню і дронам

Блокування Starlink позбавило російських військових ключового інструменту - стабільного і швидкого супутникового інтернету.

Раніше він давав змогу в режимі реального часу передавати відео з безпілотників і підтримувати зв'язок між малими штурмовими групами і командуванням.

Тепер такі можливості фактично втрачені, а заміна через кабельні з'єднання або Wi-Fi мости на передовій малореалістична.

Геостаціонарні супутники як слабка альтернатива

Одним з основних замінників Starlink у РФ розглядається система супутників зв'язку на базі апаратів серії "Ямал".

Однак розміщення цих супутників на геостаціонарній орбіті призводить до високої затримки сигналу - до однієї секунди і більше.

Крім того, такі термінали вимагають потужного випромінювання, мають великі габарити і вразливі для засобів радіоелектронної розвідки і придушення.

Обмеження швидкості та трафіку

Навіть заявлені характеристики російських систем не дають змоги забезпечити стабільну відеотрансляцію з БПЛА.

Низька швидкість передачі даних, жорсткі ліміти трафіку і висока енерговитратність роблять їх непридатними для сучасної війни, орієнтованої на дрони і цифрове управління.

Проекти на майбутнє без гарантій

Низькоорбітальні супутникові угруповання, що розробляються в РФ, поки існують лише на папері.

Терміни запусків регулярно зсуваються, а реальні можливості розгортання залишаються під питанням.

Військові супутники також не здатні забезпечити зв'язок на тактичному рівні через складність, вартість і обмежену кількість терміналів.

Фактична втрата Starlink показала, що наявні та перспективні системи супутникового зв'язку РФ не можуть повноцінно замінити сучасні західні рішення.

Це серйозно обмежує можливості управління військами і застосування БПЛА вже зараз, на тлі триваючих бойових дій.