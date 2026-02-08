Не все так плохо: чем россияне могут заменить Starlink на фронте

Удар по управлению и дронам

Блокировка Starlink лишила российских военных ключевого инструмента — стабильного и быстрого спутникового интернета.

Ранее он позволял в режиме реального времени передавать видео с беспилотников и поддерживать связь между малыми штурмовыми группами и командованием.

Теперь такие возможности фактически утрачены, а замена через кабельные соединения или Wi-Fi мосты на передовой малореалистична.

Геостационарные спутники как слабая альтернатива

Одним из основных заменителей Starlink в РФ рассматривается система спутников связи на базе аппаратов серии "Ямал".

Однако размещение этих спутников на геостационарной орбите приводит к высокой задержке сигнала — до одной секунды и более.

Кроме того, такие терминалы требуют мощного излучения, имеют крупные габариты и уязвимы для средств радиоэлектронной разведки и подавления.

Ограничения скорости и трафика

Даже заявленные характеристики российских систем не позволяют обеспечить стабильную видеотрансляцию с БПЛА.

Низкая скорость передачи данных, жесткие лимиты трафика и высокая энергозатратность делают их непригодными для современной войны, ориентированной на дроны и цифровое управление.

Проекты на будущее без гарантий

Разрабатываемые в РФ низкоорбитальные спутниковые группировки пока существуют лишь на бумаге.

Сроки запусков регулярно сдвигаются, а реальные возможности развертывания остаются под вопросом.

Военные спутники также не способны обеспечить связь на тактическом уровне из-за сложности, стоимости и ограниченного числа терминалов.

Фактическая потеря Starlink показала, что существующие и перспективные системы спутниковой связи РФ не могут полноценно заменить современные западные решения.

Это серьезно ограничивает возможности управления войсками и применения БПЛА уже сейчас, на фоне продолжающихся боевых действий.