В поезде не видели бойцов ВСУ: в ударе по Чаплино есть все признаки военного преступления, - АP

Российский удар по железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области, в результате которого 24 августа погибли более 20 человек, можно отнести к числу военных преступлений, считают международны эксперты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Россия утверждала, что она нацелилась на поезд, потому что он якобы перевозил украинские войска и технику. В то же время журналист AP на месте сообщил, что нет никаких видимых признаков того, что украинские военнослужащие были среди погибших. Среди погибших были дети.

Железнодорожный вокзал, как правило, является гражданским объектом и не должен быть объектом нападения, сказала агентству профессор Центра глобальных отношений Нью-Йоркского университета Дженнифер Трэхан.

Даже если бы среди погибших были некоторые военнослужащие, удар все равно нарушает законы войны, если наносит несоразмерный ущерб гражданскому населению, пишет AP.

Профессор юридического факультета Вандербильтского университета Майкл Ньютон пояснил: военным преступлением может считаться удар по небольшой группе военных, жертвами которого стало большое число мирных граждан.

Бывший офицер британской военной разведки и преподаватель военной стратегии и права Фрэнк Ледвидж обратил внимание на то, что "Искандер" - дорогостоящее высокоточное оружие, которое не используются для "тривиальных" задач.

Это дает ему основание предполагать, что был нанесен преднамеренный удар по гражданскому объекту, а целью было "нарушение железнодорожного движения гражданских лиц по всей Украине".

Что известно об ударе по Чаплино 24 августа

24 августа оккупанты нанесли ракетный удар по железнодорожной станции поселка Чаплино Днепропетровской области. Россияне несколько раз атаковали Чаплино за сутки. Днем вражеская ракета уничтожила частный дом. Позже оккупанты еще раз атаковали населенный пункт - сначала одной ракетой, а потом еще тремя.

25 августа в поселке Чаплино Днепропетровской области завершились спасательно-поисковые работы. В результате обстрелов жилого сектора и железнодорожной станции погибли 25 человек, среди них двое детей и 3 работника УЗ. Еще 31 человек получил ранения (среди них двое детей и 4 работника УЗ). Правоохранители открыли уголовное дело по факту ракетных ударов по поселку.

При этом Минобороны РФ признало причастность к ракетным ударам по поселку Чаплино Днепропетровской области. Известно, что российская армия при обстрелах Чаплино могла применить реактивную систему залпового огня "Торнадо-С".

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