У поїзді не бачили бійців ЗСУ: в ударі по Чаплиному є всі ознаки воєнного злочину, - АР

Російський удар по залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській області, в результаті якого 24 серпня загинули понад 20 осіб, можна віднести до числа воєнних злочинів, вважають міжнародні експерти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Росія стверджувала, що вона націлилася на потяг, тому що він нібито перевозив українські війська і техніку. Водночас журналіст AP на місці повідомив, що немає ніяких жодних ознак того, що українські військовослужбовці були серед загиблих. Серед загиблих були діти.

Залізничний вокзал, як правило, є цивільним об'єктом і не має бути об'єктом нападу, сказала агентству професор центру глобальних відносин Нью-Йоркського університету Дженніфер Трехан.

Навіть якби серед загиблих були деякі військовослужбовці, удар все одно порушує закони війни, якщо завдає непропорційної шкоди цивільному населенню, пише AP.

Професор юридичного факультету Вандербільтського університету Майкл Ньютон пояснив: воєнним злочином може вважатися удар по невеликій групі військових, жертвами якого стала велика кількість мирних громадян.

Колишній офіцер британської військової розвідки і викладач військової стратегії і права Френк Ледвідж звернув увагу на те, що "Іскандер" - коштовна високоточна зброя, яка не використовується для "тривіальних" завдань.

Це дає йому підставу припускати, що було завдано навмисного удару по цивільному об'єкту, а метою було "порушення залізничного руху цивільних осіб по всій Україні".

Що відомо про удар по Чаплине 24 серпня

24 серпня окупанти завдали ракетного удару по залізничній станції селища Чаплине Дніпропетровської області. Росіяни кілька разів атакували Чаплине за добу. Вдень ворожа ракета знищила приватний будинок. Пізніше окупанти ще раз атакували населений пункт - спочатку однією ракетою, а потім ще трьома.

25 серпня у селищі Чаплине Дніпропетровської області завершилися рятувально-пошукові роботи. В результаті обстрілу житлового сектора і залізничної станції загинули 25 осіб, серед них двоє дітей і 3 працівники УЗ. Ще 31 людина отримала поранення (серед них двоє дітей і 4 працівники УЗ). Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом ракетних ударів по селищу.

При цьому Міноборони РФ визнало причетність до ракетних ударів по селищу Чаплине Дніпропетровської області. Відомо, що російська армія при обстрілі Чаплине могла застосувати реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С".

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