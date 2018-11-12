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Для поезда в аэропорт "Борисполь" выбрали название

Новости » Транспорт    12.11.2018 - 14:53
Для поезда в аэропорт "Борисполь" выбрали название
Фото: экспресс в аэропорт "Борисполь" (twitter.com/VGroysman)

В голосовании приняли участие 10 тыс. человек

Для поезда, который будет курсировать между Центральным железнодорожным вокзалом в Киеве и аэропортом "Борисполь", выбрали название Kyiv Boryspil Express. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию и.о. главы правления "Укрзализныци" Евгения Кравцова в Facebook.

Кравцов сообщил, что в конкурсе, который продолжался четыре дня, приняли участие 10 тыс. человек.

Для поезда в аэропорт &quot;Борисполь&quot; выбрали название

Напомним, что "Укрзализныця" объявила конкурс на лучшее название для будущего поезда в аэропорт "Борисполь". Украинцам предлагали выбрать из таких вариантов: UZ Air, Kyiv Boryspil Express, Лелека, UZ Express, Січ, Sky Express, Чумак, Аерошатл, Либідь.

Ранее генеральный директор аэропорта Павел Рябикин в интервью РБК-Украина сообщил о том, что железнодорожный экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" будет круглосуточным.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявил, что железнодорожный экспресс в аэропорт "Борисполь" начнет курсировать до декабря.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, строительство железной дороги и запуск экспресса с железнодорожного вокзала Киева в аэропорт "Борисполь" обошлись в 580 млн гривен.

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