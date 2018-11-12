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Для поїзда в аеропорт "Бориспіль" обрали назву

Новини » Транспорт    12.11.2018 - 14:53
Для поїзда в аеропорт "Бориспіль" обрали назву
Фото: експрес в аеропорт "Бориспіль" (twitter.com/VGroysman)

У голосуванні взяли участь 10 тис. чоловік

Для потягу, який курсуватиме між Центральним залізничним вокзалом у Києві та аеропортом "Бориспіль", обрали назву Kyiv Boryspil Express. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в.о. голови правління "Укрзалізниці" Євгена Кравцова у Facebook.

Кравцов повідомив, що в конкурсі, який тривав чотири дні, взяли участь 10 тис. чоловік.

Для поїзда в аеропорт &quot;Бориспіль&quot; обрали назву

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" оголосила конкурс на кращу назву для майбутнього поїзда в аеропорт "Бориспіль". Українцям пропонували вибрати з таких варіантів: UZ Air, Kyiv Boryspil Express, Лелека, UZ Express, Січ, Sky Express, Чумак, Аерошатл, Либідь.

Раніше генеральний директор аеропорту Павло Рябікін в інтерв'ю РБК-Украина повідомив про те, що залізничний експрес з Києва в аеропорт "Бориспіль" буде цілодобовим.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян оголосив, що залізничний експрес в аеропорт "Бориспіль" почне курсувати до грудня.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, будівництво залізниці і запуск експреса з залізничного вокзалу Києва в аеропорт "Бориспіль" обійшлися в 580 млн гривень.

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