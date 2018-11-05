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Экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" будет круглосуточным          

Новости » Общество    05.11.2018 - 10:29
Фото: экспресс в аэропорт "Борисполь" (twitter.com/VGroysman)
Фото: экспресс в аэропорт "Борисполь" (twitter.com/VGroysman)

"Укрзализныця" до сих пор тестирует варианты расписания экспресса

Железнодорожный экспресс из Киева в аэропорт "Борисполь" будет круглосуточным. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал генеральный директор аэропорта Павел Рябикин.

Рябикин отметил, что "Укрзализныця" до сих пор тестирует различные варианты расписания движения. Именно после тестовой работы будет объявлена точная дата  начала движения и расписание.

"Пока мы знаем, что время движения от Центрального железнодорожного вокзала Киева в аэропорт составит примерно 37-38 минут. Пока мы понимаем, что интервал движения должен быть плюс-минус полчаса… Наша задача - обеспечить максимально малые интервалы движения в пики вылета и прилета авиакомпаний в аэропорту. А ночью интервалы могут достигать и часа", - подчеркнул Рябикин.

Он также добавил, что УЗ делала технико-экономические расчеты проекта, исходя из 80 гривен за поездку.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян объявил, что железнодорожный экспресс в аэропорт "Борисполь" начнет курсировать до декабря.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, строительство железной дороги и запуск экспресса с железнодорожного вокзала Киева в аэропорт "Борисполь" обошлись в 580 млн гривен.

 

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Новости Украины КиевУкрзализныцяБориспольПавел Рябикин
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