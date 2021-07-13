Не поїде в Токіо. Українського чемпіона дискваліфікували: що сталося

Українського гімнаста Олега Верняєва дискваліфікували на чотири роки через допінг. Він пропустить Олімпіаду в Токіо.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Instagram -сторінку спортсмена.

Арбітраж Комітету з етики в гімнастиці (GEF) вирішив, що концентрація мельдонію, виявлена в його організмі, достатня для дискваліфікації на чотири роки, повідомив Верняєв.

Термін дискваліфікації відраховується з листопада 2020 року.

"Це означає, що на Олімпіаду я не поїду", - написав гімнаст.

За його словами, мельдоній був виявлений в період, коли не було серйозних міжнародних змагань, і наявність препарату підтвердив лише один тест з майже десятка.

Верняєв заявив, що "боротьба тільки починається" - і він має намір оскаржити рішення в Спортивному арбітражному суді Лозанни.