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Не поїде в Токіо. Українського чемпіона дискваліфікували: що сталося

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Київ, Вівторок 13 липня 2021 09:58
Не поїде в Токіо. Українського чемпіона дискваліфікували: що сталося Фото: український гімнаст Олег Верняєв (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Українського гімнаста Олега Верняєва дискваліфікували на чотири роки через допінг. Він пропустить Олімпіаду в Токіо.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Instagram-сторінку спортсмена.

Арбітраж Комітету з етики в гімнастиці (GEF) вирішив, що концентрація мельдонію, виявлена в його організмі, достатня для дискваліфікації на чотири роки, повідомив Верняєв.

Термін дискваліфікації відраховується з листопада 2020 року.

"Це означає, що на Олімпіаду я не поїду", - написав гімнаст.

За його словами, мельдоній був виявлений в період, коли не було серйозних міжнародних змагань, і наявність препарату підтвердив лише один тест з майже десятка.

Верняєв заявив, що "боротьба тільки починається" - і він має намір оскаржити рішення в Спортивному арбітражному суді Лозанни.

Нагадаємо, на Олімпіаду в Токіо кваліфікувалися п'ять українських тенісисток.

Також стало відомо, що учасників Олімпіади в Токіо можуть виключити і депортувати, якщо вони будуть порушувати правила карантину.

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