Подзвонив зненацька: Трамп серед ночі розбудив журналіста, щоб дати інтерв'ю

"Зізнаюся чесно: до моменту, коли пролунав дзвінок з Білого дому, я спав. У неділю ввечері (13 липня, - ред.) мені повідомили, що до дзвінка лишилися лічені хвилини, і ми з колегами приготувалися до запису, але ніхто не подзвонив", - розповів О'Доног'ю.

За словами журналіста, врешті-решт він заснув, проте раптово йому подзвонили. На тому кінці виявилася прессекретар Білого дому Керолайн Левітт, яка заявила, що Трамп очікує на розмову. О'Доног'ю зміг переговорити з президентом США на кілька тем, зокрема щодо російського диктатора Володимира Путіна та НАТО.

"Я розчарований"

"Чесно кажучи, я взагалі майже нікому не довіряю", - сказав Трамп у відповідь на запитання, чи довіряє він Путіну.

Журналіст зазначає, що Трамп висловив глибоке розчарування Путіним. Раніше він пригрозив Кремлю санкціями.

Трамп обіцяв припинити війну одразу ж після обрання президентом. Але реальність виявилася значно складнішою - схоже, це спантеличило американського президента.

"Чотири рази я був упевнений, що ми про все домовилися - а потім повертався додому і бачив, що в Києві знову обстріляли якийсь будинок для людей похилого віку чи щось на кшталт цього. Я кажу: "Що це, чорт забирай, взагалі було?", - сказав він.

При цьому президент США не став спалювати всі мости між ним та російським диктатором. Він додав, що "не поставив хрест" на спробах домовитися з Кремлем про припинення війни.

"Я розчарований, але я ще не поставив на ньому хрест. Але розчарований", - резюмував Трамп.

Про НАТО та Кіра Стармера

Трамп впевнений, що йому вдалося значно змінити НАТО та відмовився від своїх попередніх слів про те, що "НАТО вже застаріло". Зокрема президент США радий, що він нарешті змусив членів Альянсу витрачати 5% від ВВП на оборонні потреби.

Зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте пройшла дуже добре. Один з головних моментів - тепер США почнуть продавати зброю країнам НАТО, яка потім потрапить до України та посилить її можливості захищатися від Росії.

"Це було дуже несправедливо, бо Сполучені Штати сплачували майже 100%, але тепер там самі платять за рахунками - і гадаю, так значно краще... Ми дуже змінили НАТО" - сказав він.

Також Трамп несподівано відзначив, що дуже поважає британського прем'єр-міністра Кіра Стармера. Також президент США спокійно сприймає той факт, що любов'ю у Британії американський лідер не користується.

"Ваш прем'єр-міністр мені дуже подобається, хоч він і ліберал", - сказав він журналісту.