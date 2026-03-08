"Спіймали" ворога на гарячому: удар по Донецькому аеропорту зірвав виліт дронів (відео)

Подробиці операції

За інформацією ЗМІ, для ураження стратегічного об'єкта було застосовано комбіновану атаку з використанням західного озброєння - ракет ATACMS та Storm Shadow.

Аналіз кадрів з місця подій свідчить про те, що удар був надзвичайно вчасним.

"Нові кадри підтверджують, що атака відбулася під час підготовки чергового удару. На території зафіксовано велику кількість дронів", - зазначається у повідомленні.

Розвідку та коригування вогню безпосередньо в зоні аеропорту забезпечував український безпілотник "Бунтар-3".

Наслідки удару

Завдяки точному влучанню вдалося нейтралізувати значне скупчення безпілотних літальних апаратів, які окупанти готували до вильоту.

Наразі масштаби втрат живої сили та техніки ворога уточнюються.