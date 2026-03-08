"Спіймали" ворога на гарячому: удар по Донецькому аеропорту зірвав виліт дронів (відео)

Сили оборони України завдали потужного удару по окупованому Донецькому аеропорту, знищивши техніку та зірвавши плани ворога щодо чергового обстрілу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "КіберБорошно".
За інформацією ЗМІ, для ураження стратегічного об'єкта було застосовано комбіновану атаку з використанням західного озброєння - ракет ATACMS та Storm Shadow.
Аналіз кадрів з місця подій свідчить про те, що удар був надзвичайно вчасним.
"Нові кадри підтверджують, що атака відбулася під час підготовки чергового удару. На території зафіксовано велику кількість дронів", - зазначається у повідомленні.
Розвідку та коригування вогню безпосередньо в зоні аеропорту забезпечував український безпілотник "Бунтар-3".
Завдяки точному влучанню вдалося нейтралізувати значне скупчення безпілотних літальних апаратів, які окупанти готували до вильоту.
Наразі масштаби втрат живої сили та техніки ворога уточнюються.
Нагадаємо, Сили оборони України систематично знищують логістику та озброєння ворога. Зокрема, нещодавно стало відомо, що РФ втратила 54 засоби ППО внаслідок роботи Сил безпілотних систем.
Також українські дрони успішно "засліпили" ворожу протиповітряну оборону, уразивши ключові радіолокаційні станції. Окрім того, було зафіксовано атаку дронів на станцію перекачування палива, що ускладнило постачання окупаційних військ.
Окремим досягненням стало ураження морського тральщика та іншої техніки загарбників, що суттєво послабило спроможності флоту РФ у Чорному морі.