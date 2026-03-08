"Поймали" врага на горячем: удар по Донецкому аэропорту сорвал вылет дронов (видео)

Удары в тыл врага

Напомним, Силы обороны Украины систематически уничтожают логистику и вооружение врага. В частности, недавно стало известно, что РФ потеряла 54 средства ПВО в результате работы Сил беспилотных систем.

Также украинские дроны успешно "ослепили" вражескую противовоздушную оборону, поразив ключевые радиолокационные станции. Кроме того, была зафиксирована атака дронов на станцию перекачки топлива, что усложнило снабжение оккупационных войск.

Отдельным достижением стало поражение морского тральщика и другой техники захватчиков, что существенно ослабило способности флота РФ в Черном море.