Найбільший імпортер російської нафти готовий збільшити закупівлі у США після заяв Трампа

Індія може збільшити закупівлі американської нафти і газу після заяви президента США Дональда Трампа про максимальне збільшення видобутку нафти і газу в США.

Про це заявив міністр нафти Індії Хардіп Сінгх Пурі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Існує ймовірність збільшення закупівель енергоносіїв між Індією та США. Ми вітаємо надходження на ринок більшої кількості енергоносіїв зі США", - сказав він.

Пурі заявив, що на ринку не бракує нафти.

Трамп 20 січня оголосив надзвичайну ситуацію у сфері енергетики, пообіцявши поповнити стратегічні резерви та експортувати американську енергію по всьому світу.

У своїй інавгураційній промові після приведення до присяги Трамп назвав енергетичні активи США "рідким золотом", яке допоможе Сполученим Штатам знову стати багатою країною.

Нафтопереробні заводи в Індії, яка імпортує понад 80% своєї нафти, сильно постраждали від різкого зростання світових цін на нафту і транспортних ставок після того, як Вашингтон нещодавно запровадив нові масштабні санкції, спрямовані проти російських страховиків, танкерів і виробників нафти.

Третій у світі імпортер і споживач нафти став найбільшим покупцем російської морської нафти зі знижкою після того, як Європейський Союз відмовився від її закупівель і запровадив санкції проти Москви після її вторгнення в Україну 2022 року.

Минулого року російська нафта становила понад третину імпорту Індії, проте санкції США обмежують поставки, змушуючи покупців повертатися до традиційних джерел на Близькому Сході.