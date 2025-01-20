"Бури, крихітко, бури". Трамп анонсував надзвичайну ситуацію в галузі енергетики

У США буде введено надзвичайну ситуацію в галузі енергетики. Відповідне рішення ухвалив президент Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інавгураційну промову Трампа .

"Я також оголошу надзвичайну ситуацію в галузі енергетики. Бури, крихітко, бури", - заявив Трамп.

При цьому президент додав, що "покінчить із "Новим зеленим курсом" і скасує "мандат" на електромобілі". За його словами, це необхідно, щоб врятувати автомобільну промисловість США.

Як додав Трамп, так він виконає "священну обіцянку", яку він дав американським автовиробникам.

До слова, "Бури, крихітко, бури" - це гасло, яке вперше використав республіканець, колишній віцегубернатор Меріленда Майкл Стіл. Таке гасло висловлювало підтримку збільшення буріння нафти і газу.

Воно стало більш популярним після того, як його використала кандидатка у віцепрезиденти від республіканців Сара Пейлін під час дебатів на посаду віцепрезидента.