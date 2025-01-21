Орбан розкритикував Україну за зупинку транзиту газу та заявив про наміри "дати відсіч"
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловив невдоволення рішенням України припинити транзит російського газу з 2025 року. Він заявив, що Будапешт розглядає можливість відповіді на цей крок.
Про це він заявив на пресконференції під час візиту до Братислави у вівторок, 21 січня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Index.
За словами Орбана, Україна не лише припинила транзит газу через свою територію, а й нібито відмовляється від переговорів. Таким чином рішення України нібито загрожує Угорщині, Словаччині та всьому регіону.
"Київ більше не сидить в сідлі настільки надійно, щоб дозволити собі таке. Якщо вони залишаться агресивними і ворожими, вони програють. Ми врешті-решт розсердимося і дамо відсіч", - заявив Орбан.
На його думку, "те, як сьогодні кияни намагаються контролювати і формувати відносини з центральноєвропейськими країнами, є неприйнятним".
Він також заявив, що виступає проти швидкого членства України в Європейському Союзі - бо це розорить угорську економіку. А якщо Україна вступить в НАТО, то це призведе до війни Альянсу з Росією.
Зупинка транзиту газу Росії через Україну
Нагадаємо, з 1 січня цього року Україна припинила транзит російського газу через свою територію. Однак країни-члени ЄС були готові до відповідного кроку й здатні отримувати "блакитне паливо" з інших країн альтернативними способами.
Президент Володимир Зеленський відзначав, що Україна готова транспортувати газ до Європи за умови, що він не буде російським.
Детальніше про кінець транзит російського газу та виклики для Європи - у матеріалі РБК-Україна.
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