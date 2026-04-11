Подвійний обстріл Сум: пошкоджені десяток будинків, серед постраждалих діти (фото)

Росіяни вчора ввечері, 10 квітня, двічі атакували житлові будинки у Сумах. Внаслідок ворожого обстрілу багато будинків, дитсадок, і понад десяток людей постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України і канал Нацполіції.
Рятувальники розповіли, що під ударом двічі були саме житлові будинки. Внаслідок обстрілу вони були пошкоджені, а на місцях ударів виникли пожежі. Зокрема:
У ДСНС додали, що провели евакуацію мешканців. Водночас у Нацполіції уточнили, що через обстріл у Сумах постраждали вже 17 людей. Серед них 14-річна дитина та 13 жінок різного віку.
За даними поліцейських, загалом у місті пошкоджено 12 багатоквартирних та один приватний житловий будинок.